Αυστηρό μήνυμα προς την Τεχεράνη απηύθυνε ο Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθαρίζοντας πως οι Ηνωμένες Πολιτείες ετοιμάζουν δυναμική απάντηση μετά τα πρόσφατα χτυπήματα που σημειώθηκαν κατά αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ιορδανία.

Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε την πρόθεση της Ουάσιγκτον να απαντήσει με ιδιαίτερη σφοδρότητα στη στοχοποίηση των δυνάμεών της.

Παράλληλα, αναφερόμενος στις στρατιωτικές επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο έδαφος του Ιράκ από τις δυνάμεις των ΗΠΑ και της Σαουδικής Αραβίας, ο ίδιος σημείωσε πως οι ενέργειες αυτές έγιναν σε πλήρη συντονισμό με τις αρχές της Βαγδάτης.

Σύμφωνα με αποσπάσματα των δηλώσεών του που μετέδωσε δημοσιογράφος του δικτύου, ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε χαρακτηριστικά ότι τα πλήγματα θα είναι συντριπτικά, υπογραμμίζοντας την αποφασιστικότητα της αμερικανικής πλευράς απέναντι στις απειλές.

«Θα τους χτυπήσουμε με δύναμη, θα υποστούν συντριπτική ήττα», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σύμφωνα με δηλώσεις του που μετέφερε ένας δημοσιογράφος του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου.

Ο ιορδανικός στρατός δήλωσε σήμερα ότι κατέρριψε πέντε ιρανικούς πυραύλους, ενώ οι Ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης επιβεβαίωσαν ότι έθεσαν στο στόχαστρο αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Ιορδανία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε πως «οι αμερικανικές δυνάμεις δεν είχαν παρά μερικά λεπτά για να καταρρίψουν τους ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους που έφθαναν», σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Τρέι Γινγκστ, που πήρε συνέντευξη από τον πρόεδρο εκτός πλατό.

Ο δημοσιογράφος τον ρώτησε επίσης σχετικά με τους βομβαρδισμούς που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σαουδική Αραβία εναντίον θέσεων φιλοϊρανικών ένοπλων οργανώσεων στο Ιράκ, απαντώντας σε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στόχων και σαουδαραβικών πετρελαϊκών εγκαταστάσεων.

«Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι τα πλήγματα πραγματοποιήθηκαν σε συντονισμό με την ιρακινή κυβέρνηση», είπε ο δημοσιογράφος.

Υπενθυμίζεται πως λίγο νωρίτερα, η ιρακινή προεδρία κατήγγειλε, ωστόσο, χωρίς να κατονομάζει ούτε τις ΗΠΑ ούτε τη Σαουδική Αραβία, «τους βομβαρδισμούς που έθεσαν στο στόχαστρο τις βάσεις της Χασντ ας-Σαάμπι», μιας συμμαχίας ιρακινών ένοπλων οργανώσεων που περιλαμβάνει φιλοϊρανικές παρατάξεις, τις οποίες θεωρεί «απαράδεκτη επίθεση και κατάφωρη παραβίαση της ακεραιότητας του Ιράκ, με στόχο επίσημους θεσμούς».