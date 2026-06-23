Νέους υπαινιγμούς όσο αφορά τη δέσμευση και τις υποχρεώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στους συμμάχους τους στο NATO εξέφρασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον να μην ανταποκριθεί σε μελλοντικά αιτήματα βοήθειας από κράτη-μέλη της Συμμαχίας.

Την ίδια στιγμή, έστειλε αυστηρό μήνυμα προς την Τεχεράνη, προειδοποιώντας ότι οι ΗΠΑ θα λάβουν «όποια μέτρα χρειαστούν» εάν το Ιράν δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις του.

Μιλώντας τη Δευτέρα 22/6, σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Αμερικανός πρόεδρος συνέδεσε τη στάση του με την, κατά την άποψή του, ανεπαρκή στήριξη που έλαβαν οι ΗΠΑ από ορισμένους συμμάχους κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής επιχείρησης εναντίον του Ιράν.

«Δαπανήσαμε όλα αυτά τα χρήματα. Και μετά, όταν ίσως θέλαμε βοήθεια για κάτι μικρό, μας είπαν “όχι, θα προτιμούσαμε να μη βοηθήσουμε”», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Συνεχίζοντας, προειδοποίησε ότι η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να ακολουθήσει αντίστοιχη προσέγγιση στο μέλλον.

«Ήταν ηλίθιο που το είπαν αυτό, γιατί θα μπορούσαμε κι εμείς να πούμε το ίδιο. Και μπορεί να το πούμε», ανέφερε.

Οι δηλώσεις Τραμπ αναμένεται να προκαλέσουν νέο γύρο προβληματισμού στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, καθώς επαναφέρουν στο προσκήνιο το ερώτημα κατά πόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παραμείνουν ένας προβλέψιμος εγγυητής της συλλογικής ασφάλειας του NATO.

President Trump on NATO: They told us, “We’d rather not help.” Stupid thing to say. Because we can say that to them if we want, and we might. pic.twitter.com/fRZnGZqiS6 — World Source News (@Worldsource24) June 22, 2026

Τραμπ: «Η Ιταλία φέρθηκε άσχημα»

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανήλθε επίσης στην κριτική του απέναντι σε ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, κατονομάζοντας την Ιταλία, τη Γερμανία και τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.

«Η Ιταλία φέρθηκε πολύ άσχημα», είπε, προσθέτοντας ότι «εκείνοι δεν μας στήριξαν, ενώ εμείς γι’ αυτούς ξοδέψαμε δισεκατομμύρια δολάρια».

Στην ίδια γραμμή, υποστήριξε ότι «η Γερμανία και ο Στάρμερ φέρθηκαν επίσης πολύ άσχημα», επαναφέροντας το πάγιο παράπονό του ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επωμίζονται δυσανάλογο οικονομικό και στρατιωτικό βάρος για την ασφάλεια των συμμάχων τους.

Οι δηλώσεις αυτές αναζωπυρώνουν τις ανησυχίες σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για το κατά πόσο μια νέα θητεία Τραμπ θα μπορούσε να μεταβάλει τη στάση της Ουάσιγκτον απέναντι στη διατλαντική συμμαχία και ειδικότερα απέναντι στην αρχή της συλλογικής άμυνας, η οποία αποτελεί τον πυρήνα της Συνθήκης του NATO.

Μήνυμα προς την Τεχεράνη: «Θα κάνω ό,τι πρέπει»

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε εκτενώς και στο Ιράν, επαναλαμβάνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα ανεχθούν οποιαδήποτε απόκλιση από τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Τεχεράνη.

«Εάν το Ιράν δεν τηρήσει τη συμφωνία ή εάν οι Ιρανοί δεν συμπεριφέρονται σωστά, θα κάνω ό,τι πρέπει να κάνω», δήλωσε.

Παράλληλα, επιχείρησε να αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο αποκλιμάκωσης, υπογραμμίζοντας ότι δεν αναμένει προβλήματα όσο η ιρανική ηγεσία επιδεικνύει, όπως είπε, σεβασμό απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Όσο το Ιράν μας σέβεται, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα», σημείωσε.

Trump on Iran: As long as they respect us—I don’t want to use the word “fear” because it’s inappropriate—as long as they respect us, we’re not going to have any trouble. We have total control of the strait. pic.twitter.com/agZ6cIo1XP — Clash Report (@clashreport) June 22, 2026

Ικανοποίηση για τα Στενά του Ορμούζ

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε επίσης την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτά στη διεθνή ναυσιπλοΐα, σε μια περίοδο κατά την οποία οι αγορές και οι ενεργειακοί αναλυτές παρακολουθούν στενά κάθε εξέλιξη στην περιοχή του Περσικού Κόλπου.

Η συγκεκριμένη θαλάσσια δίοδος θεωρείται μία από τις σημαντικότερες αρτηρίες του παγκόσμιου εμπορίου ενέργειας, καθώς από εκεί διέρχεται μεγάλο μέρος των διεθνών εξαγωγών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Ενδεχόμενη διακοπή της ναυσιπλοΐας θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στις διεθνείς αγορές και να οδηγήσει σε νέα άνοδο των τιμών της ενέργειας.

Οι παρεμβάσεις του Τραμπ έρχονται σε μια συγκυρία αυξημένων εντάσεων, καθώς η Ουάσιγκτον επιχειρεί να διαχειριστεί ταυτόχρονα τις σχέσεις της με τους ευρωπαίους συμμάχους της και την εύθραυστη ισορροπία στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να παραμένει στο επίκεντρο της αμερικανικής στρατηγικής.

Παράλληλα, πίσω από τις αιχμηρές δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου βρίσκεται ένα μήνυμα που οι σύμμαχοι των ΗΠΑ ακούν όλο και συχνότερα τα τελευταία χρόνια: ότι η Ουάσιγκτον δεν είναι διατεθειμένη να αναλάβει μόνη της το κόστος της παγκόσμιας ασφάλειας.

Και όσο η ένταση με το Ιράν παραμένει ενεργή και η Μέση Ανατολή κινείται σε τεντωμένο σχοινί, κάθε τέτοια τοποθέτηση αποκτά βάρος πολύ μεγαλύτερο από μια ακόμη σκληρή ατάκα του Ντόναλντ Τραμπ.