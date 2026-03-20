Σφοδρή επίθεση προς το ΝΑΤΟ εξαπέλυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα σε ανάρτησή του στο Truth Social αναφέρεται με βαρύτατες εκφράσεις και αιχμές προς τη Συμμαχία

Πιο αναλυτικά στο μήνυμά του ανέφερε:

«Χωρίς τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΧΑΡΤΙΝΗ ΤΙΓΡΗ! Δεν ήθελαν να συμμετάσχουν στον αγώνα για να σταματήσουν ένα πυρηνικό Ιράν. Τώρα που η μάχη ΚΕΡΔΗΘΗΚΕ στρατιωτικά, με πολύ μικρό κίνδυνο για αυτούς, παραπονιούνται για τις υψηλές τιμές πετρελαίου που αναγκάζονται να πληρώσουν, αλλά δεν θέλουν να βοηθήσουν στο άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, έναν απλό στρατιωτικό ελιγμό που είναι ο μοναδικός λόγος για τις υψηλές τιμές του πετρελαίου. Τόσο εύκολο για αυτούς να το κάνουν, με τόσο μικρό κίνδυνο. ΔΕΙΛΟΙ, και θα το θυμόμαστε! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».