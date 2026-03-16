Ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε ότι το ΝΑΤΟ αντιμετωπίζει ένα «πολύ κακό μέλλον» εάν οι σύμμαχοι δεν στηρίξουν τις ΗΠΑ στην προσπάθεια ανοίγματος των Στενών του Ορμούζ, σε συνέντευξή του στους Financial Times που δημοσιεύτηκε την Κυριακή.

Ο Τραμπ τόνισε ότι θα μπορούσε να αναβάλει τη σύνοδό του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ αργότερα αυτόν τον μήνα, καθώς ασκεί πίεση στην Κίνα να συμβάλει στην απεμπλοκή αυτής της κρίσιμης θαλάσσιας οδού, η οποία αποτελεί ζωτικό σημείο για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και την παγκόσμια αγορά ενέργειας.

«Είναι απολύτως φυσιολογικό ότι όσοι είναι οι ωφελούμενοι των Στενών πρέπει να συμβάλουν ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα συμβεί κάτι κακό εκεί», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στους Financial Times, υπογραμμίζοντας την ευθύνη των συμμάχων και των μεγάλων δυνάμεων για τη σταθερότητα της περιοχής.

Πηγή: Reuters