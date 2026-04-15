Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε τη σκληρή του κριτική προς τον Ποντίφικα, εκφράζοντας έντονη δυσαρέσκεια για τη στάση του σχετικά με το Ιράν και το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ κάλεσε εμμέσως τον Ποντίφικα να ενημερωθεί για την κατάσταση στο Ιράν, υποστηρίζοντας πως «τουλάχιστον 42.000 αθώοι και άοπλοι διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί τους τελευταίους δύο μήνες». Παράλληλα, τόνισε ότι είναι «απολύτως απαράδεκτο» να επιτραπεί στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Η τοποθέτηση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της σκληρής γραμμής που διατηρεί ο Τραμπ απέναντι στην Τεχεράνη, επιμένοντας ότι η διεθνής κοινότητα οφείλει να αποτρέψει με κάθε τρόπο την πυρηνική της ενίσχυση. Ταυτόχρονα, η αναφορά στους νεκρούς διαδηλωτές επιχειρεί να αναδείξει, κατά τον ίδιο, την εσωτερική καταπίεση και την ανάγκη για πιο αποφασιστική διεθνή στάση.

Ακολουθεί η αναλυτική ανάρτηση του Τραμπ για τον Ποντίφικα:

«Ο Πάπας Λέων είναι ΑΔΥΝΑΜΟΣ όσον αφορά την εγκληματικότητα και απαράδεκτος στην εξωτερική πολιτική. Μιλάει περί «φόβου» για την κυβέρνηση Τραμπ, αλλά δεν αναφέρει τον ΦΟΒΟ που ένιωσε η Καθολική Εκκλησία, καθώς και όλες οι άλλες χριστιανικές οργανώσεις, κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID, όταν συλλαμβάνονταν ιερείς, πάστορες και όλοι οι άλλοι, επειδή τελούσαν λειτουργίες, ακόμα και όταν βγαίναν έξω και διατηρούσαν απόσταση τριών ή και έξι μέτρων μεταξύ τους.

Μου αρέσει πολύ περισσότερο ο αδελφός του Λούις από ό,τι αυτός, επειδή ο Λούις είναι απόλυτα MAGA. Αυτός το καταλαβαίνει, ενώ ο Λέων όχι! Δεν θέλω έναν Πάπα που πιστεύει ότι είναι εντάξει το Ιράν να έχει πυρηνικά όπλα. Δεν θέλω έναν Πάπα που θεωρεί τρομερό το γεγονός ότι η Αμερική επιτέθηκε στη Βενεζουέλα, μια χώρα που έστελνε τεράστιες ποσότητες ναρκωτικών στις Ηνωμένες Πολιτείες και, ακόμα χειρότερα, άδειαζε τις φυλακές της, συμπεριλαμβανομένων δολοφόνων, εμπόρων ναρκωτικών και δολοφόνων, στη χώρα μας.

Και δεν θέλω έναν Πάπα που να επικρίνει τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, επειδή κάνω ακριβώς αυτό για το οποίο εκλέχθηκα, με σαρωτική νίκη, καταρρίπτοντας ρεκόρ χαμηλών αριθμών εγκληματικότητας και δημιουργώντας την καλύτερη χρηματιστηριακή αγορά στην ιστορία. Ο Λέων θα έπρεπε να είναι ευγνώμων, επειδή, όπως όλοι γνωρίζουν, ήταν μια συγκλονιστική έκπληξη. Δεν ήταν σε καμία λίστα για να γίνει πάπας, και τοποθετήθηκε εκεί από την Εκκλησία μόνο επειδή ήταν Αμερικανός, και σκέφτηκαν ότι αυτός θα ήταν ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπίσουν τον πρόεδρο Ντόναλντ Τζ. Τραμπ. Αν δεν ήμουν στο Λευκό Οίκο, ο Λέων δεν θα ήταν στο Βατικανό.

Δυστυχώς, η αδύναμη στάση του Λέοντα απέναντι στο έγκλημα και στα πυρηνικά όπλα δεν μου αρέσει καθόλου, ούτε το γεγονός ότι συναντάται με υποστηρικτές του Ομπάμα όπως ο Ντέιβιντ Άξελροντ, ένας ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΟΣ της Αριστεράς, ο οποίος ήταν από αυτούς που ήθελαν να συλληφθούν οι εκκλησιαζόμενοι και οι κληρικοί. Ο Λέων πρέπει να σοβαρευτεί ως πάπας, να χρησιμοποιήσει την κοινή λογική, να σταματήσει να ικανοποιεί τη ριζοσπαστική Αριστερά και να επικεντρωθεί στο να είναι ένας Μεγάλος Πάπας, όχι ένας Πολιτικός. Αυτό τον βλάπτει πολύ και, το πιο σημαντικό, βλάπτει την Καθολική Εκκλησία»!

Και σε ευθεία σύγκρουση με τη Μελόνι ο Τραμπ

Η δήλωση αυτή αναμένεται να πυροδοτήσει περαιτέρω αντιδράσεις, καθώς αγγίζει τόσο γεωπολιτικά ζητήματα όσο και τον ρόλο θρησκευτικών ηγετών, σε διεθνή θέματα. Η νέα ανάρτηση που στρέφεται κατά του προκαθήμενου της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, έρχεται μετά τις επικρίσεις που είχε εκφράσει ο Ντόναλντ Τραμπ κατά της πρωθυπουργού της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι.

«Είμαι συγκλονισμένος από την Τζόρτζια Μελόνι. Νόμιζα ότι είχε θάρρος, αλλά έκανα λάθος», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η ίδια «δεν είναι πλέον το ίδιο πρόσωπο».

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι η Μελόνι δεν στηρίζει κρίσιμα ζητήματα, όπως, τη συνεργασία στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και τις προσπάθειες για τον περιορισμό των πυρηνικών όπλων. «Δεν θέλει να μας βοηθήσει με το ΝΑΤΟ, δεν θέλει να μας βοηθήσει να ξεφορτωθούμε τα πυρηνικά όπλα. Είναι πολύ διαφορετική από ό,τι πίστευα», δήλωσε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ για ακόμη μια φορά εναντίον του ΝΑΤΟ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του ΝΑΤΟ, θέτοντας ανοιχτά υπό αμφισβήτηση τη χρησιμότητα της Συμμαχίας για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, υποστήριξε ότι «το ΝΑΤΟ δεν ήταν εκεί για εμάς και δεν θα είναι εκεί για εμάς στο μέλλον», εκφράζοντας εκ νέου τις επιφυλάξεις του για τον ρόλο της Συμμαχίας.

«Κοντά στο τέλος ο πόλεμος με το Ιράν»

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι ο πόλεμος με το Ιράν βρίσκεται «πολύ κοντά στο τέλος του». Όπως ανέφερε, η δική του παρέμβαση απέτρεψε την Τεχεράνη από το να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Μιλώντας στην εκπομπή «Mornings with Maria» του Fox News και τη δημοσιογράφο Μαρία Μπαρτιρόμο, τόνισε χαρακτηριστικά: «Πιστεύω ότι έπρεπε να παρέμβω, γιατί διαφορετικά αυτή τη στιγμή το Ιράν θα διέθετε πυρηνικό όπλο», υπογραμμίζοντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα άλλαζε δραστικά την παγκόσμια ισορροπία δυνάμεων.

Σε ερώτηση για το αν ο πόλεμος έχει ήδη λήξει, απάντησε πως θεωρεί ότι πλησιάζει στην ολοκλήρωσή του, σημειώνοντας: «Πιστεύω ότι είναι πολύ κοντά στο να τελειώσει».