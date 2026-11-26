Νέο μήνυμα προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν έστειλε την Πέμπτη (26/11) ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, καλώντας τον Ρώσο ομόλογό του να αποσύρει τη στρατιωτική επιθετικότητα εναντίον ευρωπαϊκών εδαφών, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ αναφέρθηκε στις πρόσφατες συνομιλίες που είχε με τον Πούτιν στην Κίνα, αποκαλύπτοντας ότι ένα από τα βασικά ζητήματα που έθεσε ήταν η ανάγκη αποκλιμάκωσης της ρωσικής στρατιωτικής δραστηριότητας.

Όπως μετέδωσε το Reuters, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την επιθυμία να υπάρξει σύντομα συμφωνία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, συνδέοντας την προοπτική αυτή με τον περιορισμό των ρωσικών στρατιωτικών ενεργειών στην Ευρώπη.

Η ανάρτηση Τραμπ για τον Πούτιν

Στην ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών μου στην Κίνα με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, αφιέρωσα πολύ χρόνο συζητώντας το γεγονός ότι θα ήθελα να δω τον πρόεδρο Πούτιν να αποσύρει κάθε στρατιωτική επιθετικότητα εναντίον εδαφών σε ολόκληρη την Ευρώπη, με την ελπίδα ότι μπορεί να επιτευχθεί μια συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, και μάλιστα γρήγορα».

Η τοποθέτηση του Αμερικανού προέδρου έρχεται μία εβδομάδα μετά την επίσκεψή του στην Κίνα, όπου είχε συναντήσεις με τον Ρώσο πρόεδρο και τον Κινέζο ηγέτη, Σι Τζινπίνγκ.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο πόλεμος στην Ουκρανία, η διεθνής ασφάλεια και οι σχέσεις μεταξύ των τριών δυνάμεων.

Παρότι ο Τραμπ δεν παρουσίασε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την επίτευξη συμφωνίας, επανέλαβε την επιθυμία του να υπάρξει γρήγορη διπλωματική διευθέτηση της σύγκρουσης.

Κοινή προειδοποίηση Τραμπ και Ρούτε προς τη Ρωσία

Η νέα δήλωση του Τραμπ ακολουθεί την κοινή προειδοποίηση που απηύθυναν προς τη Μόσχα ο ίδιος και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, μετά τη συνάντησή τους στη Φλόριντα την Τετάρτη (25/11).

Στην κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τις συνομιλίες τους, οι δύο πλευρές υπογράμμισαν την ανάγκη να αποφευχθούν ενέργειες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε επέκταση του πολέμου πέρα από την Ουκρανία.

Ειδικότερα, Τραμπ και Ρούτε επισήμαναν τη σημασία της αποφυγής κινήσεων από τη Ρωσία οι οποίες, είτε σκόπιμα είτε ακούσια, θα μπορούσαν να διευρύνουν τη σύγκρουση.

Παράλληλα, υπογράμμισαν ότι η εξεύρεση ειρηνικής λύσης θα πρέπει να αποτελέσει άμεση προτεραιότητα.

Στη συνάντηση των δύο ανδρών συζητήθηκαν επίσης οι εξελίξεις στον πόλεμο με το Ιράν και ευρύτερα ζητήματα διεθνούς ασφάλειας.

Οι συνομιλίες στην Κίνα και οι αντιδράσεις στην Ευρώπη

Η συνάντηση Τραμπ και Πούτιν στην Κίνα, στις 19 Νοεμβρίου, προκάλεσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη διεθνή διπλωματική σκηνή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε χαρακτηρίσει τον Ρώσο ομόλογό του «φίλο», επιδιώκοντας να αναδείξει την προσωπική τους σχέση ως παράγοντα που θα μπορούσε να διευκολύνει τις ειρηνευτικές προσπάθειες.

Ωστόσο, η προσέγγιση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις μεταξύ Ευρωπαίων ηγετών και πολιτικών αντιπάλων του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν επανειλημμένα τονίσει ότι οποιαδήποτε συμφωνία για το μέλλον της Ουκρανίας και τη συνολική αρχιτεκτονική ασφάλειας της Ευρώπης δεν θα πρέπει να διαμορφωθεί χωρίς τη συμμετοχή του Κιέβου και των ευρωπαϊκών χωρών.

Αντίστοιχη θέση έχει διατυπώσει και ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος ζητά τη συμμετοχή της Ευρώπης στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

Στο επίκεντρο η αναζήτηση ειρηνευτικής συμφωνίας

Οι τελευταίες δηλώσεις του Τραμπ εντάσσονται στις διπλωματικές προσπάθειες της Ουάσινγκτον να εξασφαλίσει συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Παρά τις επαφές και τις δημόσιες τοποθετήσεις, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών, ιδιαίτερα σε ζητήματα εδαφών και μελλοντικών εγγυήσεων ασφαλείας.

Η Ρωσία έχει εκφράσει αντιρρήσεις απέναντι σε ορισμένες από τις προτάσεις για εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία, ενώ το Κίεβο επιμένει ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία πρέπει να διασφαλίζει την κυριαρχία και την ασφάλειά του.

Με τη σημερινή του παρέμβαση, ο Ντόναλντ Τραμπ επαναφέρει δημοσίως την ανάγκη υποχώρησης της ρωσικής στρατιωτικής επιθετικότητας, συνδέοντάς την ευθέως με την προοπτική μιας γρήγορης συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου.

Παραμένει, ωστόσο, άγνωστο εάν η νέα τοποθέτηση θα συνοδευτεί από συγκεκριμένες διπλωματικές πρωτοβουλίες ή αλλαγές στις θέσεις της Μόσχας.