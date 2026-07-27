Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε ιδιαίτερα ουσιαστικές και προχωρημένες επαφές με την ιρανική πλευρά, επιδιώκοντας την εξεύρεση μιας πολιτικής λύσης.

Ωστόσο, φρόντισε να καταστήσει σαφές ότι η υπομονή του Λευκού Οίκου έχει όρια, διαμηνύοντας πως σε περίπτωση που οι διπλωματικοί δίαυλοι δεν αποδώσουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, η αμερικανική διοίκηση είναι πλήρως προετοιμασμένη να προχωρήσει σε ευρείας κλίμακας στρατιωτικά πλήγματα.

Πιο συγκεριμένα, όταν ρωτήθηκε από τον ιστότοπο Axios πόσο χρόνο είναι διατεθειμένος να παραχωρήσει στις συνομιλίες, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν υπάρχει πολύς χρόνος. Είτε θα προχωρήσουν γρήγορα είτε καθόλου».