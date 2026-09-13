Σαφές μήνυμα προς το Κίεβο απηύθυνε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, καλώντας τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να βάλει τέλος στα πλήγματα κατά των ρωσικών πετρελαϊκών εγκαταστάσεων.

Πιο συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του, ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι οι συνεχιζόμενες επιθέσεις στις υποδομές καυσίμων της Ρωσίας προκαλούν σοβαρές ελλείψεις, οι οποίες τελικά επηρεάζουν την παγκόσμια αγορά και «πλήττουν τον κόσμο».

Η παρέμβαση αυτή έρχεται μετά το μπαράζ επιθέσεων που πραγματοποιεί το τελευταίο διάστημα η Ουκρανία με μη επανδρωμένα αεροσκάφη μακράς εμβέλειας.

Τα στοχευμένα χτυπήματα των ουκρανικών drones σε ρωσικά διυλιστήρια έχουν προκαλέσει σημαντικό πλήγμα στη διυλιστική ικανότητα της Μόσχας, οδηγώντας σε ελλείψεις καυσίμων σε πολλές περιοχές της χώρας.

Η Ουκρανία που συχνά αντιμετωπίζει ρωσικές επιθέσεις κατά των δικών της ενεργειακών υποδομών, υποστηρίζει ότι τα διυλιστήρια αποτελούν νόμιμους στρατιωτικούς στόχους.

Η μέση εθνική τιμή πετρελαίου στις ΗΠΑ για τα καύσιμα των φορτηγών, των τραίνων, των πλοίων, αλλά για τον αγροτικό εξοπλισμό αυξήθηκε πάνω από τα 6 δολάρια το γαλόνι για πρώτη φορά στις 10 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την πλατφόρμα παρακολούθησης των τιμών GasBuddy.

«Ο κ. Ζελένσκι πρέπει να κάνει ένα πράγμα: Πρέπει να σταματήσει να πλήττει τα καύσιμα πετρελαίου στη Ρωσία», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο ανοιχτό πρωτάθλημα γκολφ της Ιρλανδίας.

«Μίλησα με τον κ. Ζελένσκι σχετικά με αυτό. Υπάρχουν πολλοί άλλοι στόχοι. Μην χτυπάς τα καύσιμα πετρελαίου.Πρέπει να σταματήσεις να πλήττεις το καύσιμο πετρέλαιο στη Ρωσία», είπε.