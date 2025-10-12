Η Ελλάδα και η Κύπρος βρίσκονται ανάμεσα στις χώρες που προσκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ να συμμετάσχουν στη διάσκεψη για τη Γάζα, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στο Σαρμ Ελ-Σέιχ της Αιγύπτου. Στόχος της συνόδου είναι η αναζήτηση κοινής στρατηγικής για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και η διαμόρφωση συνθηκών ειρήνης στην περιοχή.

Σύμφωνα με την επίσημη πρόσκληση των Ηνωμένων Πολιτειών, στη σύνοδο κορυφής των ηγετών για τη Γάζα κλήθηκαν, εκτός από την Ελλάδα και την Κύπρο, το Αζερμπαϊτζάν, η Αρμενία, το Ελ Σαλβαδόρ, ο Καναδάς, το Κουβέιτ, η Ιαπωνία, η Ινδία, η Ισπανία, το Μπαχρέιν και η Ουγγαρία. Όπως ανέφερε το Axios, πρόσκληση στάλθηκε και στο Ιράν, ενώ το Ισραήλ δεν θα λάβει μέρος στη συνάντηση.

🚨Following up on my story from yesterday: The U.S. State Department today issued an official invitation to the leaders’ summit on Gaza, which will be held on Monday in Sharm El-Sheikh

🚨The U.S. has significantly expanded the list of invitees, adding Spain, Japan, Azerbaijan,… https://t.co/LGnd88XRLW pic.twitter.com/yzLjKevAaZ — Barak Ravid (@BarakRavid) October 11, 2025

Ποιες χώρες θα συμμετάσχουν

Οι πρόεδροι της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι και των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα συμπροεδρεύσουν αύριο Δευτέρα μετά το μεσημέρι στην αιγυπτιακή λουτρόπολη Σαρμ ελ Σέιχ σε «σύνοδο ειρήνης», με παρόντες «τους ηγέτες 20 και πλέον χωρών», γνωστοποίησε χθες Σάββατο το βράδυ, με δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε, η αιγυπτιακή προεδρία.

«Η σύνοδος έχει σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, να ενισχυθούν οι προσπάθειες για την αποκατάσταση της ειρήνης και της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή και να ανοίξει νέα σελίδα περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας», αναφέρει η ανακοίνωση, που δημοσιοποιήθηκε τη δεύτερη ημέρα της κατάπαυσης του πυρός του Ισραήλ και της Χαμάς.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες θα συμμετάσχει, ανακοίνωσε χθες βράδυ εκπρόσωπός του.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ θα ταξιδέψει επίσης στην Αίγυπτο για τη σύνοδο, «ιστορική καμπή για την περιοχή έπειτα από δυο χρόνια πολέμου και αιματοχυσίας», σύμφωνα με ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν θα βρίσκεται αύριο στην Αίγυπτο για να επιδείξει την «υποστήριξή (του) στην εφαρμογή της συμφωνίας που παρουσιάστηκε από τον πρόεδρο (των ΗΠΑ) Τραμπ για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα» ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, είχε ήδη αναγγείλει νωρίτερα χθες Σάββατο το Ελιζέ.

Ο Μακρόν θα συζητήσει «με εταίρους τα επόμενα βήματα της εφαρμογής του σχεδίου ειρήνης», πρόσθεσε η γαλλική προεδρία.

Οι πρωθυπουργοί της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ και της Ιταλίας Τζόρτζα Μελόνι αναμένονται επίσης στην Αίγυπτο.

Από την πλευρά της η Χαμάς ανακοίνωσε πως δεν θα συμμετάσχει στην επίσημη υπογραφή της συμφωνίας. «Όσον αφορά την επίσημη υπογραφή, δεν θα είμαστε παρόντες», είπε ανώτερο στέλεχος του κινήματος, ο Χοσάμ Μπαντράν, σε συνέντευξή του στο Γαλλικό Πρακτορείο, προσθέτοντας πως θα εκπροσωπηθεί από τους «μεσολαβητές», το Κατάρ και την Αίγυπτο.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν έχει δώσει καμιά ένδειξη για το εάν θα συμμετάσχει ή όχι στη σύνοδο.

Έως το πρωί αύριο Δευτέρα, με βάση τη συμφωνία του Ισραήλ και της Χαμάς, 48 όμηροι, ζωντανοί και νεκροί, που παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας, θα επιστρέψουν στο Ισραήλ.

Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ αναμένεται να απελευθερώσει 250 «κρατούμενους για λόγους ασφαλείας», ανάμεσά τους πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί για φονικές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών, καθώς και άλλους 1.700 Παλαιστίνιους που αιχμαλωτίστηκαν από τον ισραηλινό στρατό στη Λωρίδα της Γάζας μετά το ξέσπασμα του πολέμου τον Οκτώβριο του 2023.