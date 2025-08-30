Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Telegraph, ο Ντόναλντ Τραμπ προτείνει την αποστολή αμερικανικών ιδιωτικών στρατιωτικών εταιρειών στην Ουκρανία, ως μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για την ενίσχυση των αμυντικών γραμμών και την προστασία των αμερικανικών συμφερόντων στην περιοχή, χωρίς να στείλει αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις.

Η πρόταση εξετάζεται σε συνομιλίες με Ευρωπαίους συμμάχους, ενώ το σχέδιο περιλαμβάνει την κατασκευή οχυρώσεων, τη δημιουργία νέων βάσεων και την προστασία αμερικανικών επιχειρήσεων στην Ουκρανία.

Η αποστολή αυτών των ιδιωτικών στρατιωτικών εργολάβων στο έδαφος της Ουκρανίας θα ενίσχυε τις δυνάμεις του Κιέβου και θα λειτουργούσε αποτρεπτικά για μια ενδεχόμενη ρωσική επίθεση, δημιουργώντας μια ισχυρή αποτρεπτική παρουσία.

Παράλληλα, η στρατηγική αυτή θα απέτρεπε την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στην περιοχή, κάτι που θα βοηθούσε να κατευνάσει τις ανησυχίες των υποστηρικτών του Τραμπ για μια επέμβαση των ΗΠΑ.

Επιπλέον, η πρόταση αυτή περιλαμβάνει την ενίσχυση των Ουκρανών στρατιωτών με νέα αμυντικά συστήματα, όπως οι πυραυλικοί εκτοξευτές Himars και τα αμερικανικά συστήματα αεράμυνας Patriot, τα οποία θα χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκές χώρες.

Η εκπαίδευση των ουκρανικών δυνάμεων από ΝΑΤΟϊκούς συμμάχους και η κατασκευή νέων αμυντικών εγκαταστάσεων σε στρατηγικά σημεία κοντά στα σύνορα θα ενίσχυε τη θέση της Ουκρανίας στην περίπτωση μιας μελλοντικής συμφωνίας ειρήνης.

Η στρατηγική αυτή έχει ως στόχο να δείξει την αμερικανική δέσμευση στην περιοχή, χωρίς όμως να εμπλέξει άμεσα τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, κάτι που είναι αντίθετο με την πολιτική του Τραμπ, ο οποίος έχει επανειλημμένα δηλώσει, ότι δεν θα στείλει αμερικανικά στρατεύματα στην Ουκρανία.

Αναφορικά με τις ειρηνευτικές προσπάθειες, η πρόταση περιλαμβάνει επίσης την ιδέα της δημιουργίας μιας αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης ασφαλείας, όπου ουκρανικές και ρωσικές δυνάμεις θα διαχωρίζονται με την παρουσία ειρηνευτικών δυνάμεων ή παρατηρητών.

Ο πρόεδρος Ζελένσκι ενδέχεται να ζητήσει τη συμμετοχή ευρωπαϊκών δυνάμεων σε αυτή τη ζώνη, ενώ το Κρεμλίνο έχει προτείνει τη συμμετοχή της Κίνας ως εγγυητή της ασφάλειας.

Η ιδέα της συμμετοχής της Κίνας έχει προκαλέσει αντιδράσεις στην Ευρώπη, αλλά και στην Ουκρανία, όπου ο Ζελένσκι έχει εκφράσει την αντίθεσή του στην πιθανότητα το Πεκίνο να αναλάβει ρόλο ειρηνευτικού εγγυητή, λόγω της στήριξης της Κίνας προς τη Ρωσία στην σύγκρουση.

Οι συζητήσεις για την αποστολή ειρηνευτικών δυνάμεων συνεχίζονται, με τις διαφορές μεταξύ των εμπόλεμων χωρών, να καθιστούν δύσκολη την επίτευξη συμφωνίας.

Παρά τις διαφωνίες, η πρόταση Τραμπ για την αποστολή ιδιωτικών στρατιωτικών εργολάβων επιβεβαιώνει τη διάθεση της Ουάσινγκτον, να παίξει ενεργό ρόλο στην περιοχή, διατηρώντας ταυτόχρονα μια στρατηγική, που αποφεύγει την άμεση εμπλοκή των αμερικανικών στρατευμάτων.