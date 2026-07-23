Με αιχμηρή παρέμβασή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος κατέστησε σαφές ότι η επίτευξη μιας διακρατικής συμφωνίας για την ανάπτυξη ειρηνικής πυρηνικής ενέργειας στη Σαουδική Αραβία παραμένει απόλυτα εξαρτημένη από τη στάση του αραβικού βασιλείου απέναντι στο Τελ Αβίβ.

Ειδικότερα, υπογράμμισε πως το πράσινο φως από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών απαιτεί την προηγούμενη προσχώρηση και επικύρωση των Συμφωνιών του Αβραάμ από το Ριάντ. Μια τέτοια εξέλιξη θα συνεπήγετο την ουσιαστική και de facto αναγνώριση του κράτους του Ισραήλ, αλλάζοντας άρδην τις γεωπολιτικές ισορροπίες στην ευρύτερη περιοχή.

«Η συμφωνία για την πυρηνική ενέργεια για ειρηνική χρήση που βρίσκεται στο τελικό στάδιο μεταξύ του υπουργείου Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σαουδικής Αραβίας θα εγκριθεί, αλλά εξαρτάται απολύτως από την προσχώρηση της Σαουδικής Αραβίας στις ιδιαίτερα σεβαστές και επιτυχημένες Συμφωνίες του Αβραάμ», γράφει στην ανάρτησή του ο Τραμπ.

Σημειώνεται πως οι Συμφωνίες του Αβραάμ υπογράφηκαν το 2020 υπό την αιγίδα του Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία και οδήγησαν στην εξομάλυνση των οικονομικών, εμπορικών και αμυντικών σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και τριών αραβικών χωρών: των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Μπαχρέιν και του Μαρόκου.

Μέχρι τότε, από τα 22 μέλη του Αραβικού Συνδέσμου, μόνο η Αίγυπτος και η Ιορδανία διατηρούσαν διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ βάσει ειρηνευτικών συμφωνιών.

Έκτοτε, η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει να διευρύνει το πεδίο εφαρμογής των Συμφωνιών του Αβραάμ. Ο Τραμπ προέτρεψε πρόσφατα το Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία να προσχωρήσουν σε αυτές.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ γίνεται μία ημέρα μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας των Ηνωμένων Πολιτειών να υποστηρίξουν την ανάπτυξη προγράμματος πυρηνικής ενέργειας για ειρηνική χρήση στην Σαουδική Αραβία, προκαλώντας ανησυχίες ότι θα μπορούσε να πυροδοτήσει μια κούρσα πυρηνικών εξοπλισμών στην περιοχή.