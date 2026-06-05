Σε αναδιοργάνωση των μυστικών υπηρεσιών των Ηνωμένων Πολιτειών προχωρά ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δίνοντας σαφή εντολή για τη μαζική μείωση του προσωπικού.

Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας στην εφημερίδα Wall Street Journal, ο Τραμπ εξέφρασε την επιθυμία του να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία απόλυσης μεγάλου αριθμού εργαζομένων, αναθέτοντας το συγκεκριμένο έργο στον νεοδιορισθέντα προσωρινό Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών (DNI), Μπιλ Πούλτι.

Ο Τραμπ είπε κατ’ ιδίαν στον Πούλτι ότι πιστεύει πως το Γραφείο του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών, στο οποίο τον διόρισε, είναι «αχρείαστο και ή υπερβολικά μεγάλο».

Επίσης έκρινε ότι ο Πούλτι θα αντιμετωπίσει «λιγότερα εμπόδια» στο έργο του, επειδή η θέση του είναι προσωρινή. Το γεγονός αυτό «κατά κάποιο τρόπο τον καθιστά πιο ισχυρό» γιατί «δεν θα βρίσκεται εκεί για πολύ καιρό», υποστήριξε.

«Θα ήθελα το DNI να είναι μικρότερο. Νομίζω ότι είναι γεμάτο με ανθρώπους που δεν θα έπρεπε να βρίσκονται εκεί» είπε στην εφημερίδα, προσθέτοντας ότι βασίζεται στον στενό σύμμαχό του για «να ξεκινήσει τη διαδικασία».

Για να διοριστεί ένας νέος επικεφαλής του DNI, μετά την παραίτηση της Τούλσι Γκάμπαρντ, απαιτείται η έγκριση της υποψηφιότητάς του από τη Γερουσία. Οι Δημοκρατικοί πνέουν τα μένεα με τον Πούλτι ενώ και ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι εκφράζουν επιφυλάξεις, δεδομένης της απειρίας του σε θέματα που αφορούν την κοινότητα των μυστικών υπηρεσιών.

«Είναι ένας πολύ έξυπνος τύπος και θα μπορούσε να ανακαλύψει πράγματα αναφορικά με τις νοθευμένες εκλογές», είπε ο Τραμπ την Πέμπτη μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Η δήλωση αυτή για τον ρόλο του Μπιλ Πούλτι τροφοδότησε τις ανησυχίες των Δημοκρατκών για την εργαλειοποίηση των μυστικών υπηρεσιών για πολιτικούς σκοπούς.