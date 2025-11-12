Ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε στον πρόεδρο του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ για να του ζητήσει να δώσει χάρη στον υπόδικο με κατηγορίες περί διαφθοράς Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανακοίνωσε το προεδρικό γραφείο του Ισραήλ.

Ο Νετανιάχου βρίσκεται αντιμέτωπος με τρία κατηγορητήρια. Οι δίκες του έχουν αναβληθεί λόγω του πολέμου στη Γάζα. «Αν και σέβομαι απολύτως την ανεξαρτησία του ισραηλινού δικαστικού συστήματος και τις επιταγές του», διαβεβαιώνει ο Τραμπ. «Πιστεύω ότι αυτή η υπόθεση κατά του Μπίμπι, που έχει αγωνιστεί στο πλευρό μου επί μακρόν, και εναντίον του πολύ σκληρού αντιπάλου του Ισραήλ, του Ιράν, είναι μία πολιτική, αδικαιολόγητη δίωξη».

Το γραφείο του προέδρου του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι όποιος ζητά προεδρική χάρη οφείλει να υποβάλει επίσημη αίτηση σύμφωνη με τις ισχύουσες διαδικασίες.

Κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στο Ισραήλ, ο Τραμπ κατά την ομιλία του ενώπιον της Κνεσέτ είχε ζητήσει από τον Ισαάκ Χέρτσογκ να δώσει χάρη στον Νετανιάχου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ