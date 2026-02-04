Σε έντονη αντιπαράθεση εξελίχθηκε η συζήτηση του Ντόναλντ Τραμπ με τη δημοσιογράφο του CNN, Κέιτλιν Κόλινς, όταν εκείνη επέμεινε να τον ρωτά για την υπόθεση του Τζέφρι Επστάιν και τις πρόσφατες αποκαλύψεις από τα αρχεία της υπόθεσης.

Η ένταση πυροδοτήθηκε, όταν η Κόλινς επισήμανε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος επιχειρεί να παρουσιάσει τις εξελίξεις ως επιβαρυντικές αποκλειστικά για τους Δημοκρατικούς, ενώ στα δημοσιευμένα έγγραφα ο Επστάιν φέρεται να διατηρούσε στενές σχέσεις με δύο από τους συμμάχους του Τραμπ, τον Έλον Μασκ και τον υπουργό Εμπορίου, Χάουαρντ Λούτνικ.

Ο Τραμπ περιορίστηκε να απαντήσει πως «είμαι σίγουρος ότι είναι εντάξει, αλλιώς θα υπήρχαν μεγάλα πρωτοσέλιδα», με τη δημοσιογράφο να επανέρχεται, τονίζοντας ότι πολλές γυναίκες –θύματα του Επστάιν– δηλώνουν δυσαρεστημένες από τον τρόπο που το υπουργείο Δικαιοσύνης, χειρίστηκε τα σχετικά έγγραφα.

«Νομίζω ότι είναι καιρός η χώρα να ασχοληθεί με κάτι άλλο, τώρα που δεν βγήκε τίποτα για μένα», ανέφερε ο πρόεδρος, επιχειρώντας να τερματίσει τη συζήτηση. Ωστόσο, η Κόλινς συνέχισε, ρωτώντας τι θα έλεγε σε όσους αισθάνονται ότι δεν έχουν δικαιωθεί.

.@kaitlancollins is a female version of @Acosta . Amazing that the President of the United States turned on her and CNN right after she brought up The Epstein Files , Musk, Lutnick and survivor concerns (90 seconds) pic.twitter.com/kduktf9k2c — Jeff Storobinsky (@JeffStorobinsky) February 3, 2026



Ο Τραμπ εμφανώς ενοχλημένος και εκνευρισμένος, της απάντησε ως εξής: «Ξέρεις γιατί δεν χαμογελάς; Επειδή ξέρεις ότι δεν λες την αλήθεια. Είστε μια πολύ ανέντιμη οργάνωση και θα έπρεπε να ντρέπεστε».

Η λεκτική σύγκρουση έχει ήδη προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις και σχόλια.