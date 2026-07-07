Τους στενούς δεσμούς που συνδέουν τις ΗΠΑ με την Τουρκία υπογράμμισε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Άγκυρα, λέγοντας «είμαστε σπουδαίο φίλοι, πάντα θα τα βρίσκουμε».

Ενδιαφέρον έχει η δήλωση του Αμερικανού Προέδρου για τα F-35, λέγοντας ότι είναι θέμα που θα εξεταστεί.

«Αυτή είναι μια απόφαση που θα πρέπει να εξετάσουμε. Έχουμε πολύ καλή σχέση με την Τουρκία και πολλοί σκέφτονται γιατί να μην το κάνουμε; Η Τουρκία υπήρξε πιο πιστή από άλλες χώρες. Είναι ένα ενδεχόμενο που εξετάζουμε», είπε ο Πρόεδρος κατά τη συνάντησή τους στο Λευκό Παλάτι.

«Μιλάμε με τις ΗΠΑ για τα F35 εδώ και καιρό. Μας τα είχε υποσχεθεί ο Πρόεδρος Τραμπ και ελπίζουμε να τιμήσει την υπόσχεσή του», είπε από την πλευρά του ο Ερντογάν.

«Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, είμαστε σπουδαίοι φίλοι. Το αεροδρόμιο είναι φανταστικό. Εδώ υπάρχει ένας σπουδαίος ηγέτης και τα είχαμε καλά από την αρχή. Είχαμε μια σπουδαία σχέση. Είναι κάποιος τον οποίο πρέπει να τον υπολογίζεις», είπε στη συνέχεια ο Αμερικανός Πρόεδρος.

Επίσης έκανε, μεταξύ άλλων, αναφορά στους κινητήρες των F-16:

«Με τον καλό μου φίλο είχαμε αυτή τη συζήτηση όσον αφορά στους κινητήρες των αεροσκαφών F-16. Ευελπιστούμε να καταλήξουμε σε κάποιο αποτέλεσμα. Και θα μοιραστεί μαζί μας κάποιες καλές ειδήσεις και κάποια καλά νέα. Η Τουρκία αγόρασε τα αεροσκάφη που είναι τα καλύτερα από τις ΗΠΑ και όταν αγοράζεις αεροσκάφη από τις ΗΠΑ αγοράζεις και διαδικασίες αναβάθμισης και συντήρησης και έχουμε υποχρέωση να το εξασφαλίσουμε.

Ξέρω ότι πολλοί δεν συμφωνούν, αλλά η ουσία είναι ότι η Τουρκία υπήρξε πολύ καλός σύμμαχος για εμάς και γνωρίζει καλά το Ιράν και συμμετείχε στην διαδικασία με το Ιράν και κάποιοι άλλοι δεν το έκαναν, και δεν το έκαναν εξαιτίας μου. Η Τουρκία προσπάθησε να βοηθήσει στην λήξη του πολέμου με το Ιράν. Είμαι απολύτως σίγουρος ότι ο Πρόεδρος Ερντογάν δεν θέλει να έχει πυρηνικά το Ιράν. Θα ήθελα να σας πω ότι η Τουρκία βοήθησε πολύ περισσότερο την Αμερική, από άλλες παραδοσιακά φίλες χώρες».

Ο Τραμπ στη συνέχεια δεν έκρυψε την απογοήτευσή για το ΝΑΤΟ, λέγοντας ότι η στάση τους στον πόλεμο στο Ιράν, δεν ήταν αυτή που περίμενε.

Στην Άγκυρα βρίσκονται οι ηγέτες των χωρών-μελών του ΝΑΤΟ, σε μία κρίσιμη Σύνοδο Κορυφής, δεδομένων των πρόσφατων εντάσεων στους κόλπους της Συμμαχίας. Δεν έχει περάσει άλλωστε πολύς καιρός από τότε που ο Αμερικανός Πρόεδρος επέκρινε σφοδρά μέλη του ΝΑΤΟ για ανεπαρκή υποστήριξη των ΗΠΑ, στον πόλεμο με το Ιράν, ενώ είχε απειλήσει ακόμα και να αποχωρήσει από τη Συμμαχία ή να αγνοήσει το Σύμφωνο Συλλογικής Άμυνας.