Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανάρτησε στην πλατφόρμα του Truth Social, ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν «προχωρούν με εύρυθμο και εποικοδομητικό τρόπο».

«Ενημέρωσα τους εκπροσώπους μου να μην βιαστούν να καταλήξουν σε συμφωνία και ότι ο χρόνος είναι με το μέρος μας», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ δήλωσε χθες το βράδυ ότι μία συμφωνία έχει «κατά μεγάλο μέρος διαπραγματευτεί» με την Τεχεράνη.

«Ο αποκλεισμός των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνει μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία», πρόσθεσε ο Αμερικανός Πρόεδρος.

Παράλληλα δήλωσε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ στην υδάτινη οδό «θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή έως ότου επιτευχθεί, επικυρωθεί και υπογραφεί μια συμφωνία».

«Και οι δύο πλευρές πρέπει να πάρουν τον χρόνο τους και να το κάνουν σωστά», έγραψε. «Δεν επιτρέπονται λάθη!», αναφέρεται ακόμα.

«Η σχέση μας με το Ιράν γίνεται πολύ πιο επαγγελματική και παραγωγική», πρόσθεσε.