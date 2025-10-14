Προσωπικά κοπλιμέντα στην Ιταλίδα πρωθυπουργό, Τζόρτζια Μελόνι, προκαλώντας χαμόγελα, αλλά και στιγμές αμηχανίας, έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο της Συνόδου για τη Γάζα στο Σαρμ ελ Σέιχ.

«Έχουμε μια νεαρή γυναίκα εδώ. Δεν μου επιτρέπεται να το πω αυτό στις Ηνωμένες Πολιτείες, συνήθως σημαίνει τέλος καριέρας αν το κάνεις, αλλά θα ρισκάρω: είναι μια νεαρή, όμορφη γυναίκα», ανέφερε επιστρατεύοντας το χιούμορ του ο Αμερικανός πρόεδρος, πριν στρέψει το βλέμμα του προς τη Μελόνι. «Ήθελε να είναι εδώ, είναι απίστευτο. Στην Ιταλία, είναι μια πολύ επιτυχημένη πολιτικός. Δεν σε πειράζει αν πω ότι είσαι όμορφη; Γιατί πραγματικά είσαι».

Αν και η Ιταλίδα πρωθυπουργός αιφνιδιάστηκε, απάντησε με χαμόγελο και έγνεψε «όχι», δείχνοντας πως δεν την ενοχλεί, ενώ απάντησε με ένα «ευχαριστώ», προκαλώντας χειροκροτήματα από το ακροατήριο.

«Στην Ιταλία είναι επιτυχημένη πολιτικός»

Στη συνέχεια, ο Τραμπ ευχαρίστησε τη Μελόνι για την παρουσία της στη Σύνοδο: «Το εκτιμούμε. Ήθελε να είναι εδώ και είναι απίστευτο. Είναι ιδιαίτερα σεβαστή στην Ιταλία. Είναι μια επιτυχημένη πολιτικός».

Αξίζει να σημειωθεί πως λίγο νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε υποδεχθεί όλους τους ηγέτες στη σκηνή για την οικογενειακή φωτογραφία, ποζάροντας με τον χαρακτηριστικό αντίχειρα προς τα πάνω. Αστειευόμενος, δε, με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον προέτρεψε να κάνει το ίδιο.

Όταν, δε, ήρθε η σειρά της Ιταλίδας πρωθυπουργού, ο Τραμπ χαμογέλασε και είπε δύο φορές: «Ποια είναι αυτή η γυναίκα;», πριν της σφίξει το χέρι και επαναλάβει: «Μια όμορφη γυναίκα».