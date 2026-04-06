Κατά τη διάρκεια των Πασχαλινών εκδηλώσεων στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, κάθισε σε ένα τραπέζι με παιδιά και τους μιλούσε για το πώς μπορούν να βγάλουν κέρδος, αν πουλήσουν αυτόγραφα που θα τους υπογράψει ο ίδιος.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της παραδοσιακής γιορτής egg roll στους κήπους της προεδρικής κατοικίας, που πραγματοποιείται τη Δευτέρα του Πάσχα, ο Τραμπ βρέθηκε ανάμεσα στα παιδιά που συμμετείχαν στη γιορτή, μαζί με τη σύζυγό του, Μελάνια, και έναν πασχαλινό λαγό.

Αυτόγραφα αξίας… 25.000 δολαρίων

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, κάθισε σε ένα τραπέζι με παιδιά και απευθύνθηκε στους μικρούς συμμετέχοντες λέγοντας ότι «Παιδιά, θα μπορούσα να σας υπογράψω αυτόγραφα και μετά, απόψε κιόλας, να τα πουλήσετε στο eBay για 25.000 δολάρια».

.@POTUS: “I could sign autographs for you guys, and then tonight, you could sell them for $25,000 on eBay.” “Biden would use the autopen… he was incapable of signing his name, so they’d follow him around with this big machine. You know what it was called? AN AUTOPEN!” 🤣 pic.twitter.com/iH0g2E5T5B — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 6, 2026

.@POTUS gives away his pen at the 2026 White House Easter Egg Roll: “That’s a lot of money you just got!” 🤣 pic.twitter.com/8YFEtSzGh3 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 6, 2026

Υποτιμητικά σχόλια για τον Τζο Μπάιντεν

Ο Τραμπ δεν παρέλειψε να σχολιάσει και τον προκάτοχό του: «Ο Μπάιντεν θα χρησιμοποιούσε το αυτόματο στυλό [autopen]. Ήταν ανίκανος να υπογράψει το όνομά του, για αυτό και τον ακολουθούσαν με αυτό το μεγάλο μηχάνημα. Και ξέρετε πώς το έλεγαν; Autopen!».

«Μόλις πήρες πολλά λεφτά», είπε σε κοριτσάκι

Στο πλαίσιο της ίδιας εκδήλωσης, ο Αμερικανός Πρόεδρος χάρισε το προσωπικό του στυλό σε ένα κοριτσάκι, φροντίζοντας να το ενημερώσει με ενθουσιασμό λέγοντας ότι «Μόλις πήρες πολλά λεφτά!».

