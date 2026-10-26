Ο Αμερικανός πρόεδρος προχώρησε σε μια δήλωση που προκάλεσε αίσθηση στην χθεσινή του προεκλογική συγκέντρωση στο Μίσιγκαν. Μπροστά σε όλο τον κόσμο σχολίασε τους γλουτούς της ράπερ Νίκι Μινάζ, η οποία βρισκόταν στο ακροατήριο και τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε θερμή υποστηρίκτρια του Ντόναλντ Τραμπ.

«Παρεμπιπτόντως, είδα πριν ένα πολύ ωραίο κ@@ο. Αυτόν της Νίκι Μινάζ», είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ. «Είναι αδύνατον να μην τον προσέξεις. Νίκι, σήκω όρθια να σε δουν όλοι. Πραγματικά, δεν περνά απαρατήρητος», συνέχισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Βίντεο από τη δήλωση του Τραμπ:

Το κοινό χειροκροτούσε και ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε «Ελπίζω η Νίκι να μην προσβλήθηκε, αλλά αγαπάμε τη Νίκι. Είναι μαζί μας εδώ και πολύ καιρό».

Η 43χρονη ράπερ είναι γνωστή για τις επιτυχίες «Super Bass» και «Anaconda. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια υποστηρίζει το κίνημα MAGA (Make America Great Again) και τον Αμερικανό πρόεδρο.

Η Νίκι Μινάζ πήγε στην συγκέντρωση στο Μίσιγκαν, καθώς εντάσσεται στην προεκλογική εκστρατεία των Ρεπουμπλικανών για τις ενδιάμεσες εκλογές που αναμένονται σε λίγες ημέρες.