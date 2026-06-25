Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες Τετάρτη ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ «απογοήτευσαν» τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του πολέμου εναντίον του Ιράν, σε δηλώσεις του στον Λευκό Οίκο κατά τη συνάντηση με τον γενικό γραμματέα της Συμμαχίας, τον Μαρκ Ρούτε.

«Αν ήταν κάποιος άλλος σε αυτήν τη θέση (σ.σ. του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ), δεν θα είχαμε καν αυτήν τη συνάντηση, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, επειδή μας απογοήτευσαν», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος στη συνέχεια επέκρινε ιδιαίτερα την Ισπανία, αλλά και την Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και τη Γαλλία.