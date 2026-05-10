Σφοδρή επίθεση με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς, εναντίον των πρώην προέδρων Μπαράκ Ομπάμα και Τζο Μπάιντεν, αλλά και εναντίον του Ιράν, λίγες ώρες μετά την απάντηση της Τεχεράνης στην πρόταση των ΗΠΑ για τερματισμό του πολέμου, εξαπέλυσε με ανάρτησή του στα social media ο νυν πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε τα εξής:

«Το Ιράν παίζει παιχνίδια με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον υπόλοιπο κόσμο εδώ και 47 χρόνια (ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ, ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ, ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ!), και τελικά στάθηκε τυχερό όταν ο Μπαράκ Χουσεΐν Ομπάμα έγινε Πρόεδρος. Δεν ήταν μόνο καλός μαζί τους, ήταν και σπουδαίος, πηγαίνοντας στο πλευρό τους, εγκαταλείποντας το Ισραήλ και όλους τους άλλους Συμμάχους, και δίνοντας στο Ιράν μια σημαντική και πολύ ισχυρή νέα πνοή ζωής. Εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια και 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια σε πράσινα μετρητά, που πετούσαν στην Τεχεράνη, τους παραδόθηκαν σε ασημένιο πιάτο.

Κάθε τράπεζα στην Ουάσινγκτον, τη Βιρτζίνια και το Μέριλαντ άδειασε – Ήταν τόσα πολλά χρήματα που όταν έφτασαν, οι Ιρανοί κακοποιοί δεν είχαν ιδέα τι να τα κάνουν. Δεν είχαν ξαναδεί ποτέ τέτοια χρήματα και δεν θα ξαναδεί ποτέ. Τα έβγαλαν από το αεροπλάνο σε βαλίτσες και σακίδια και οι Ιρανοί δεν μπορούσαν να πιστέψουν την τύχη τους. Τελικά βρήκαν τον μεγαλύτερο ΚΟΡΌΪΔΟ από όλους, με τη μορφή ενός αδύναμου και ηλίθιου Αμερικανού Προέδρου. Ήταν μια καταστροφή ως «Ηγέτης» μας, αλλά όχι τόσο κακός όσο ο Νυσταγμένος Τζο Μπάιντεν!

Για 47 χρόνια οι Ιρανοί μας «χτυπούν», μας αφήνουν να περιμένουμε, σκοτώνουν τον λαό μας με τις βόμβες στο δρόμο, καταστρέφουν διαμαρτυρίες και πρόσφατα εξαφανίζουν 42.000 αθώους, άοπλους διαδηλωτές και γελούν με τη χώρα μας που τώρα ΞΑΝΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΙΝΑΙ. Δεν θα γελούν πια! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ»