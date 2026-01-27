Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα ότι σημειώνονται «πολύ καλά πράγματα» στις διαπραγματεύσεις που στοχεύουν στον τερματισμό της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Χωρίς να δώσει λεπτομέρειες, ο Τραμπ μίλησε με αισιόδοξο τόνο στους δημοσιογράφους κατά την αναχώρησή του από τον Λευκό Οίκο για την Αϊόβα.

Οι διαπραγματευτές της Ρωσίας και της Ουκρανίας συναντήθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο στο Αμπού Ντάμπι, σε συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν με τη μεσολάβηση Αμερικανών αξιωματούχων.