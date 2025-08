Εντολή σε δύο αμερικανικά πυρηνικά υποβρύχια να λάβουν θέση κοντά στη Ρωσία, ανακοίνωσε ότι διέταξε ο Ντόναλντ Τραμπ, σε περίπτωση που «οι ανόητες και εμπρηστικές δηλώσεις» του Μεντβέντεφ «δεν είναι απλώς λόγια».

Το τελεσίγραφο του Ντόναλντ Τραμπ στη Ρωσία είχε σχολιάσει την περασμένη Δευτέρα (28/7) ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, ο οποίος εξαπέλυσε ευθεία επίθεση κατά του Αμερικανού προέδρου.

Ο αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, με αφορμή τις δηλώσεις του Τραμπ για προθεσμία 10-12 ημερών στη Ρωσία για να προχωρήσει σε εκεχειρία στην Ουκρανία, απάντησε πως ο Τραμπ παίζει «επικίνδυνα παιχνίδια».

«Πότε 50 μέρες, πότε 10… Ο Τραμπ δεν πρέπει να ξεχνά δύο πράγματα: Πρώτον, η Ρωσία δεν είναι ούτε το Ισραήλ ούτε το Ιράν. Δεύτερον, κάθε νέο τελεσίγραφο αποτελεί απειλή και βήμα προς τον πόλεμο. Όχι μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, αλλά με τη δική του χώρα».

Στο τέλος της ανάρτησής του, ο Μεντβέντεφ είχε προχωρήσει και σε ένα σκωπτικό σχόλιο, καλώντας τον Τραμπ να μην ακολουθήσει «τον δρόμο του κοιμισμένου Τζο», παραπέμποντας στον Τζο Μπάιντεν

Trump’s playing the ultimatum game with Russia: 50 days or 10… He should remember 2 things:

1. Russia isn’t Israel or even Iran.

2. Each new ultimatum is a threat and a step towards war. Not between Russia and Ukraine, but with his own country. Don’t go down the Sleepy Joe road!

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) July 28, 2025