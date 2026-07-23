Ο Αμερικανός πρόεδρος γνωστοποίησε ότι αναμένεται να φιλοξενήσει στην Ουάσιγκτον τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ, ορίζοντας την επίσημη συνάντηση των δύο ανδρών για τις 24 Σεπτεμβρίου.

Η επικείμενη αυτή επίσκεψη, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να θέσει στο επίκεντρο τις διμερείς οικονομικές και γεωπολιτικές σχέσεις των δύο υπερδυνάμεων, σε μια περίοδο όπου οι εξελίξεις στο διεθνές στερέωμα απαιτούν απευθείας διαύλους επικοινωνίας στο ανώτατο επίπεδο.

Ο Τραμπ είπε ότι μεταξύ των θεμάτων που θα συζητήσουν οι δύο ηγέτες είναι και αυτό της τεχνητής νοημοσύνης.