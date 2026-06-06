Σε αποκαλύψεις σχετικά με την κατάσταση του στρατιωτικού οπλοστασίου της Τεχεράνης προχώρησε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC News.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στο Ιράν απομένει πλέον μόλις το 21% με 22% των πυραύλων που διέθετε πριν από την έναρξη του πολέμου, ο οποίος ξεκίνησε με τις συντονισμένες επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου.

«Έχουν ακόμη κάποιους πυραύλους, έχουν κάποια drones. Θα έλεγα ότι σε ποσοστό τους έχει απομείνει ίσως το 21-22% των πυραύλων τους. Παραμένει ένας σημαντικός αριθμός, αλλά δεν συγκρίνεται με όσα διέθεταν πριν ξεκινήσουμε την επίθεσή μας», δήλωσε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος.

«Θερμό επεισόδιο»

Την ίδια ώρα, πάντως, το CNN έκανε λόγο για τέσσερις καταρρίψεις ιρανικών drones σε «θερμό επεισόδιο κοντά στα Στενά του Ορμούζ», ενώ το ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Mehr μετέδωσε ότι τα «προειδοποιητικά πυρά κοντά στα Στενά του Ορμούζ, πιθανώς συνδέονται με αμερικανικά πλοία».

Σύμφωνα με το CNN τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη μονής κατεύθυνσης από το Ιράν είχαν στόχο εμπορικά πλοία ή αμερικανικές δυνάμεις που επιχειρούσαν στην περιοχή.

«Προχωράω πολύ γρήγορα»

Στη συνέντευξη στο NBC News, ο Αμερικανός πρόεδρος υπεραμύνθηκε των… «γρήγορων χειρισμών» της κυβέρνησής του στις «διεθνείς προκλήσεις», κάνοντας μια ιστορική σύγκριση: «Προχωράω πολύ γρήγορα. Είμαστε στον τρίτο μήνα, ενώ το Βιετνάμ διήρκεσε 19 χρόνια».

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της πτήσης του προς το Ουισκόνσιν, ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους μέσα από το Air Force One ότι η Ουάσιγκτον σημειώνει «μεγάλη επιτυχία» στο μέτωπο με το Ιράν, αποφεύγοντας ωστόσο να δώσει στη δημοσιότητα συγκεκριμένες λεπτομέρειες για την πορεία των διπλωματικών διαπραγματεύσεων.

Όταν προσγειώθηκε στο Ουισκόνσιν, σε ομιλία του προς αγρότες της περιοχής, ο Τραμπ επανέλαβε τη δέσμευσή του για ταχύτατη επίλυση των διεθνών συγκρούσεων και της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ενόψει των επερχόμενων ενδιάμεσων εκλογών.

Μιλώντας σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα αγροκτήματος, ο αμερικάνος πρόεδρος εστίασε στις οικονομικές επιπτώσεις των πολεμικών μετώπων και υποσχέθηκε άμεση ανακούφιση στον αγροτικό κόσμο.

«Θα απεμπλακούμε πολύ γρήγορα», δήλωσε ο Τραμπ, διαβεβαιώνοντας ότι οι τιμές των αγαθών, οι οποίες εκτινάχθηκαν λόγω της αστάθειας στη Μέση Ανατολή, θα επιστρέψουν σύντομα στα κανονικά τους επίπεδα. «Οι τιμές των λιπασμάτων θα μειωθούν στα επίπεδα που ίσχυαν πριν από τέσσερις μήνες».