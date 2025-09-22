Σύσσωμη η ηγεσία των τραμπιστών, από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον αντιπρόεδρό του Τζέι Ντι Βανς, μέχρι τον πρώην «πρώτο φίλο» του Αμερικανού προέδρου τον δισεκατομμυριούχο Ίλον Μασκ συγκεντρώθηκε για τη νεκρώσιμη τελετή και την απόδοση φόρου τιμής στον δολοφονημένο influencer Τσάρλι Κερκ, στο στάδιο των Arizona Cardinals, το οποίο ήταν κατάμεστο από 60.000 κόσμου. Το «ύστατο χαίρε» στον συντηρητικό ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, είπαν περισσότερα από 200.000 άτομα συγκεντρώθηκαν για την κηδεία του την Κυριακή στην Αριζόνα.

Ένα πλήθος ανθρώπων ντυμένων στα κόκκινα, τα άσπρα και τα μπλε γέμισαν τις 60.000 θέσεις του σταδίου, χιλιάδες άλλοι παρέμειναν εκτός των εγκαταστάσεων ενώ εκατομμύρια πολίτες παρακολούθησαν την τελετή τηλεοπτικά.

Ο Πρόεδρος Τραμπ, ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, η χήρα του Κερκ, Έρικα Κερκ, και άλλοι ανέβηκαν στο βήμα και μίλησαν για τον ισχυρό ιδρυτή του Turning Point USA , ο οποίος πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου ενώ μιλούσε σε μια πανεπιστημιούπολη στη Γιούτα κατά τη διάρκεια περιοδείας του.

Σε κάθε μία θέση από τις 73.000 του Σταδίου State Farm, υπήρχε μία αφίσα του δολοφονηθέντος με σύνθημα «ποτέ να μην παραδοθούμε», αλλά και ένα βραχιολάκι στο οποίο αναγράφεται «είμαστε όλοι Τσάρλι Κερκ».

Tens of thousands of people just sang all at once during worship at Charlie Kirk's memorial.

Ο εθνικός ύμνος ακούστηκε μετά την προσευχή και στη συνέχεια, στο βήμα ανέβηκε ο πάστορας του Τσάρλι Κερκ, Ρομπ ΜακΚόι, ενώ ακολούθησε η Ρεπουμπλικανή Ρεμπέκα Νταν, η οποία απέτισε φόρο τιμής στον influencer.

Drone video shows the outpouring of support as more than 100,000 people are expected to attend the Charlie Kirk memorial service in Arizona.

Τραμπ: «Η χώρα μας έχασε ένα από τα πιο λαμπρά αστέρια της»

Όταν ανέβηκε στο βήμα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος παρακολούθησε την τελετή από το θεωρείο του, το οποίο βρισκόταν ψηλά πάνω από το γήπεδο και ήταν καλυμμένο με προστατευτικό γυαλί, πρώτα αγκάλιασε την Έρικα Κερκ και στη συνέχεια εξύμνησε τον σύζυγό της λέγοντας στα πλήθη ότι ήταν «ο μεγαλύτερος ευαγγελιστής μας για την αμερικανική ελευθερία».

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η δολοφονία του Κερκ ήταν μια επίθεση στα ιδανικά όλων των συντηρητικών.

«Το όπλο ήταν στραμμένο προς το μέρος του, αλλά η σφαίρα ήταν στραμμένη προς όλους μας. Αυτή η σφαίρα ήταν στραμμένη προς τον καθένα από εμάς», είπε ο Τραμπ.

Απευθυνόμενος στους χιλιάδες παρευρισκόμενους που συγκεντρώθηκαν ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μίλησε τελευταίος και πριν λήξει η τελετή έκανε λόγο για μία ημέρα θρήνου για τις ΗΠΑ. «Σήμερα, η Αμερική είναι μια χώρα που πενθεί, μια χώρα που βρίσκεται σε κατάσταση σοκ και μια χώρα που θρηνεί. Λιγότερο από δύο εβδομάδες πριν, η χώρα μας έχασε ένα από τα πιο λαμπρά αστέρια της εποχής μας», και «έναν γίγαντα της γενιάς του», δήλωσε χαρακτηριστικά και «πάνω απ’ όλα ένας αφοσιωμένος σύζυγος, πατέρας, γιος, χριστιανός και πατριώτης. Ο Τσάρλι Κερκ «δολοφονήθηκε βάναυσα από ένα ριζοσπαστικοποιημένο, ψυχρό τέρας επειδή είπε την αλήθεια που είχε στην καρδιά του», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Σκοτώθηκε βίαια επειδή μίλησε για την ελευθερία και τη δικαιοσύνη, για τον Θεό, την πατρίδα, τη λογική και την κοινή λογική. Δολοφονήθηκε επειδή ζούσε με θάρρος, ζούσε με τόλμη και επιχειρηματολογούσε με ευφυΐα», προσέθεσε ακόμα ο πρόεδρος Τραμπ, ενώ απευθυνόμενος στο κατάμεστο στάδιο, τόνισε: «Ο Τσάρλι μπορούσε πάντα να προσελκύει το πλήθος».

Trump: Violence comes largely from the left. You don't hear that from too many people, do you?

Ο Τραμπ εξήρε τον Τσάρλι Κερκ καθ’ όλη τη διάρκεια της ομιλίας του, λέγοντας στο πλήθος ότι χαρακτηρίζοντάς τον «ο μεγαλύτερος ευαγγελιστής της αμερικανικής ελευθερίας. Κανείς από εμάς δεν θα ξεχάσει ποτέ τον Τσάρλι Κερκ, ούτε και η ιστορία», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος και στη συνέχεια ανέφερε ένα από τα τελευταία πράγματα που του είπε ο Τσάρλι Κερκ. «Σας παρακαλώ κύριε σώστε το Σικάγο από την τρομακτική εγκληματικότητα. Μπορούμε να το κάνουμε, μπορούμε να σώσουμε το Σικάγο».

Περιγράφοντας τον Τσάρλι έκανε λόγο για έναν άνθρωπο που δούλευε από τις 5 το πρωί έως τις 23:00 το βράδυ και που του έλεγε πάντα «κύριε έχουμε μία χώρα να σώσουμε».

Συνεχίζοντας την ομιλία του στην τελετή μνήμης προς τιμήν του Τσάρλι Κερκ, ο Τραμπ είπε ότι διαφωνούσε με τον Κερκ σε ένα σημαντικό σημείο.

«Ήταν ένας ιεραπόστολος με ευγενή πνεύμα και έναν μεγάλο, μεγάλο σκοπό: δεν μισούσε τους αντιπάλους του, ήθελε το καλύτερο για αυτούς.

«Σε αυτό το σημείο διαφωνούσα με τον Τσάρλι. Εγώ μισώ τους αντιπάλους μου και δεν θέλω το καλύτερο για αυτούς. Λυπάμαι. Λυπάμαι, Έρικα. Αλλά τώρα η Έρικα μπορεί να μιλήσει σε μένα και σε όλη την ομάδα, και ίσως να με πείσουν ότι αυτό δεν είναι σωστό. Αλλά δεν αντέχω τους αντιπάλους μου», είπε ακόμα.

«Ο Τσάρλι είναι θυμωμένος. Κοιτάξτε, είναι θυμωμένος μαζί μου», προσέθεσε αστειευόμενος.

Έρικα Κερκ: «Ο γάμος μου με τον Τσάρλι ήταν το καλύτερο πράγμα που μου συνέβη ποτέ»

Στη συνέχεια στο βήμα ανέβηκε η χήρα του Τσάρλι Κερκ, η οποία διέκοψε πολλές φορές την ομιλία της μην μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά της κι ενώ όλο το στάδιο τη χειροκροτούσε.

Η Έρικα Κερκ περιέγραψε το σοκ και τη θλίψη που ένιωσε όταν είδε τον σύζυγό της, Τσάρλι Κερκ, στο νοσοκομείο μετά τη δολοφονία του, αλλά είπε επίσης ότι ένιωσε κάποια ανακούφιση γνωρίζοντας ότι δεν υπέφερε.

«Ο Θεός να σας ευλογεί όλους που ήρθατε εδώ από όλο τον κόσμο για να τιμήσετε τον Τσάρλι μου», είπε κατά την έναρξη της ομιλίας της.

«Πριν από έντεκα ημέρες, ο Θεός δέχτηκε την απόλυτη παράδοση του συζύγου μου και τον κάλεσε στο πλευρό Του», είπε ακόμα απευθυνόμενη στο πλήθος.

Μιλώντας για τον γάμο της, ανέφερε «ο γάμος μου με τον Τσάρλι ήταν το καλύτερο πράγμα που μου συνέβη ποτέ». Στη συνέχεια, μίλησε για τη μητρότητα, απευθυνόμενη στις μαμάδες που βρίσκονται στην αίθουσα. «Αυτή είναι η πιο σημαντική αποστολή που έχετε».

Σε μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές η Έρικα Κερκ είπε ότι συγχωρεί τον δράστη με το πλήθος να την επευφημεί.

«Τον συγχωρώ», είπε και παρέθεσε τα λόγια του Ιησού Χριστού ενώ βρισκόταν στον σταυρό: «Πατέρα, συγχώρεσέ τους, γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν».

«Τον συγχωρώ γιατί αυτό έκανε ο Χριστός. Η απάντηση στο μίσος δεν είναι το μίσος», είπε χαρακτηριστικά, ενώ ανέφερε ότι η αποστολή του συζύγου της ήταν να σώσει νέους άνδρες από μια ανεκπλήρωτη ζωή «καταναλωμένη από το μίσος, την οργή και το μίσος».

«Ήθελε να σώσει νέους άνδρες, όπως αυτόν που του αφαίρεσε τη ζωή», είπε με σπασμένη φωνή.

Τζέι Ντι Βανς: «Ο Κερκ ήταν μεγάλος Αμερικανός ηγέτης»

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς είπε στην ομιλία του μεταξύ άλλων πως: «ο μοχθηρός δολοφόνος που μας στέρησε τον Τσάρλι περίμενε να έχουμε σήμερα μια κηδεία. Αντίθετα, φίλοι μου, είχαμε μια αναβίωση και έναν εορτασμό του Τσάρλι Κερκ και του Κυρίου Ιησού Χριστού».

Ο αντιπρόεδρος χαρακτήρισε τον Κερκ «μεγάλο Αμερικανό ηγέτη» και σημείωσε ότι «όλη η κυβέρνηση είναι εδώ, γιατί ξέρουμε ότι δεν θα ήμασταν εδώ χωρίς αυτόν».

Κλείνοντας, υπογράμμισε πως «ο Τσάρλι έχτισε έναν οργανισμό που αναδιαμόρφωσε την ισορροπία της πολιτικής μας».

Πιτ Χέγκσεθ: «Ήταν αγαπημένος φίλος»

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, μίλησε στην κηδεία του Τσάρλι Κερκ και χαρακτήρισε τον Κερκ «αγαπημένο φίλο». Δεσμεύτηκε επίσης να λάβει μέτρα κατά μελών των ενόπλων δυνάμεων που αναρτούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχόλια για τη δολοφονία του Κερκ τα οποία εκείνος θεωρεί ακατάλληλα. Επίσημος λογαριασμός του Πενταγώνου στο Χ έχει δηλώσει ότι θα διατηρήσει μια «πολιτική μηδενικής ανοχής για στρατιωτικό προσωπικό ή πολιτικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Άμυνας που γιορτάζουν ή χλευάζουν τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ».

Τραμπ Τζούνιορ: «Δεν θα κάνουμε πίσω»

Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ είπε στην ομιλία του, ότι ο Τσάρλι Κερκ ήταν «σαν μικρός αδερφός για μένα». Το μήνυμά του ήταν σαφές: «Δεν θα κάνουμε πίσω, δεν θα μας εκφοβίσουν». Κάλεσε επίσης, όσους παρακολουθούν να ενταχθούν στο κίνημα MAGA.

Μάρκο Ρούμπιο: «Ήταν η φωνή που ενέπνεε τους νεαρούς Αμερικανούς»

«Ήταν η φωνή που ενέπνεε τους νεαρούς Αμερικανούς», τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο στην ομιλία του στην τελετή. Τονίζοντας τη στενή προσωπική φιλία του Κερκ με τον πρόεδρο και ανώτερους αξιωματούχους του Λευκού Οίκου, ο Ρούμπιο χαρακτήρισε τη δολοφονία του ακτιβιστή «πολιτική δολοφονία αλλά και ένα γεγονός που μοιάζει με απώλεια μέσα στην οικογένεια».

Φρανκ Τούρεκ – Μέντορας του Κερκ: «Ήμουν δίπλα του την ημέρα που δολοφονήθηκε»

Ο μέντοράς του, Φρανκ Τούρεκ, που ήταν δίπλα του την ημέρα που δολοφονήθηκε, όταν ανέβηκε στο βήμα, δήλωσε πως, «βρισκόταν περίπου 7 μέτρα από το Κερκ όταν ακούστηκε ο πυροβολισμός».

«Η ομάδα ασφαλείας του έτρεξε αμέσως προς το μέρος του και, καθώς ο Τσάρλι είναι σαν γιος μου, έτρεξα προς την ομάδα ασφαλείας και μαζί τρέξαμε προς το SUV», είπε και πρόσθεσε, «κανένας πατέρας δεν θα έμενε πίσω και θα έλεγε “όχι, πάρτε τον γιο μου”».

«Μπήκα στο πίσω μέρος του SUV και, επιτρέψτε μου να σας πω κάτι, η ομάδα του ήταν καταπληκτική. Η ομάδα του έκανε ό,τι έπρεπε να κάνει. Ο Τζάστιν οδηγούσε, ο Νταν ήταν μπροστά με το GPS. Ο Ρικ ήταν αριστερά μου, είχε το κεφάλι του Τσάρλι και ο Μπράιαν ήταν στα πόδια του Τσάρλι – και ο Τσάρλι είναι τόσο μεγάλος που δεν μπορούσαμε καν να κλείσουμε την πόρτα», περιέγραψε.

Ο πρώην αντίπαλος του Τραμπ, Μπεν Κάρσον ευχαρίστησε τον Κερκ «για τη θυσία του»

Ο Μπεν Κάρσον, που είχε θέσει υποψηφιότητα εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών το 2015, ανέβηκε στη σκηνή να μιλήσει με τη σειρά του.

Αρχικά εξέφρασε τη θλίψη του για τον θάνατο του Τσάρλι Κερκ, πριν στρέψει την ομιλία του σε πολιτικά θέματα. Υποστήριξε ότι η «ριζοσπαστική αριστερά» προσπαθεί εδώ και πολλές δεκαετίες να αλλάξει τα θεμέλια της κοινωνίας, ισχυριζόμενος ότι «Μαρξιστές» διεισδύουν στα πανεπιστήμια, ελέγχουν τα μέσα ενημέρωσης και το Χόλιγουντ, και επιδιώκουν να παρουσιάσουν τη «σεξουαλική διαστροφή» ως «φυσιολογική και υγιή».

Ο Κάρσον έκλεισε την ομιλία του με απόσπασμα από τη Βίβλο και ευχαρίστησε τον Κερκ «για τη θυσία του».

Μασκ και Τραμπ χαιρέτησαν ο ένας τον άλλον στο κοινό

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μίλησε στην τελετή, έφτασε νωρίτερα στον χώρο. «Θα μιλήσω για τα σπουδαία πράγματα που έκανε. Ήταν εκπληκτικός. Είχε φοβερή επιρροή. Για έναν τόσο νέο άνδρα, έκανε σπουδαία δουλειά», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στους δημοσιογράφους καθώς αναχωρούσε για την Αριζόνα. «Πριν από δέκα χρόνια, αυτά τα πανεπιστήμια ήταν επικίνδυνα μέρη για τους συντηρητικούς. Αλλά τώρα οι συντηρητικοί είναι τάση, είναι μεγάλη τάση», δήλωσε.

Ο Ίλον Μασκ που έδωσε το παρών στην τελετή και χαιρέτησε θερμά τον Ντόναλντ Τραμπ, σφίγγοντάς του το χέρι.