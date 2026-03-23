Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι θα διατάξει τον αμερικανικό στρατό να αναβάλει για πέντε ημέρες τις επιθέσεις εναντίον των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και των ενεργειακών υποδομών του Ιράν, μετά από συνομιλίες με τις αρχές της Τεχεράνης.

Σε τηλεφωνική συνομιλία με τον Τζο Κέρνεν του CNBC, λίγο μετά τη δημοσίευση, δήλωσε ότι «είμαστε αποφασισμένοι να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Ιράν».

Ο Τραμπ είπε ακόμα ότι οι συζητήσεις με τις ιρανικές Αρχές ήταν πολύ έντονες, και ότι παραμένει αισιόδοξος πως μπορεί να επιτευχθεί κάτι πολύ ουσιαστικό.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος επέμεινε επίσης, κατά τη διάρκεια της ίδιας τηλεφωνικής συνομιλίας, ότι τα γεγονότα που εκτυλίσσονται στο Ιράν μπορούν να χαρακτηριστούν ως αλλαγή καθεστώτος.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στο Fox Business Network, ότι το Ιράν θέλει απεγνωσμένα να συνάψει μια συμφωνία και αυτό ενδέχεται να γίνει μέσα σε πέντε ημέρες ή νωρίτερα.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι πιο πρόσφατες συνομιλίες μεταξύ των απεσταλμένων των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ και ομολόγων τους, πραγματοποιήθηκαν χθες βράδυ (Κυριακή).