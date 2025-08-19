Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα, Τρίτη 19 Αυγούστου, ότι ελπίζει πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα κινηθεί προς τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά παραδέχθηκε ότι είναι πιθανόν ο Ρώσος ηγέτης να μην θέλει να κάνει συμφωνία.

«Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει πρόβλημα, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Νομίζω ότι ο Πούτιν έχει κουραστεί απ’ αυτό. Νομίζω ότι όλοι έχουν κουραστεί, αλλά ποτέ δεν ξέρεις», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξη στην εκπομπή Fox & Friends του Fox News.

«Θα μάθουμε σχετικά με τη στάση του Πούτιν μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες… Είναι πιθανό να μην θέλει να κάνει συμφωνία», είπε ο Τραμπ και πρόσθεσε ότι σε αυτήν την περίπτωση ο Ρώσος πρόεδρος θα έχει να αντιμετωπίσει μια «δύσκολη κατάσταση».

BREAKING NEWS: @POTUS discusses calling Putin yesterday and hopes Zelenskyy will “show some flexibility” amid peace talks. | @FoxNews pic.twitter.com/OmFPwrRZlG — FOX & Friends (@foxandfriends) August 19, 2025

«Ελπίζω ότι η συμπεριφορά του θα είναι καλή», πρόσθεσε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.

Αναφερόμενος στον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Τραμπ σημείωσε πως «ελπίζω να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει», αλλά τόνισε ότι είναι απαραίτητο να δείξει ευελιξία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Σε άλλο σημείο, τόνισε πως η Ουκρανία δεν θα έπρεπε να θέσει ποτέ στο τραπέζι το ενδεχόμενο ένταξης στο ΝΑΤΟ: «Πολύ πριν από τον Πούτιν, υπήρχε ένα διαρκές “όχι” από τη Ρωσία και τη Σοβιετική Ένωση στο ΝΑΤΟ… Η Ρωσία είπε ότι δεν θέλει αντίπαλο ή εχθρό, ας χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον όρο, στα σύνορά της. Και είχε δίκιο».

Ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι δεν αναμένει οι δύο ηγέτες να γίνουν ποτέ «οι καλύτεροι φίλοι», αλλά επεσήμανε ότι «είναι εκείνοι που πρέπει να πάρουν τις αποφάσεις».

«Το κανόνισα, κατά κάποιο τρόπο, με τον Πούτιν και τον Ζελένσκι, και ξέρετε, αυτοί είναι που πρέπει να πάρουν τις αποφάσεις, εμείς είμαστε 7.000 μίλια μακριά. Τηλεφώνησα στον Πρόεδρο Πούτιν και προσπαθούμε να οργανώσουμε μια συνάντηση με τον Πρόεδρο Ζελένσκι και θα δούμε τι θα συμβεί εκεί και, αν όλα πάνε καλά, αν τα καταφέρουμε, τότε θα πάω στην τριμερή συνάντηση και θα κλείσω το θέμα», δήλωσε, προσθέτοντας ότι, κατά τη γνώμη του, ο Πούτιν και ο Ζελένσκι «τα πάνε λίγο καλύτερα από ό,τι περίμενα».

«Νομίζω ότι τα πάνε λίγο καλύτερα από ό,τι περίμενα, αλλιώς δεν θα κανόνιζα τη διμερή συνάντηση. Θα είχα κανονίσει την τριμερή, αλλά νομίζω ότι τα πάνε λίγο καλύτερα. Υπήρχε τεράστια εχθρότητα», διευκρίνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

FOX NEWS ALERT: @POTUS on Ukraine-Russia peace talks: “I’m just trying to stop people from getting killed.” | @FoxNews pic.twitter.com/K9giLxB9Xo — FOX & Friends (@foxandfriends) August 19, 2025

Όταν ρωτήθηκε αν οι ΗΠΑ θα στείλουν στρατεύματα στην Ουκρανία ως μέρος των εγγυήσεων ασφάλειας, ο Τραμπ ήταν κατηγορηματικός ότι αυτό δεν θα συμβεί. «Έχετε τη διαβεβαίωσή μου», είπε και πρόσθεσε: «Η Γαλλία, η Γερμανία, αλλά και η Μεγάλη Βρετανία, θέλουν, όπως γνωρίζετε, να έχουν στρατεύματα στο έδαφος της Ουκρανίας».

Στη συνέχεια, ανέφερε πως οι Ευρωπαίοι έχουν καταλάβει ότι η Ουκρανία πρέπει να κάνει παραχωρήσεις για να φτάσει στην ειρήνευση με τη Ρωσία και χαρακτήρισε «αδύνατη» την επιστροφή της Κριμαίας.

«Υπάρχει ζεστασιά με τον Πούτιν»

Εστιάζοντας στον Ρώσο ομόλογό του, ο Τραμπ δήλωσε ότι υπάρχει «ζεστασιά» μεταξύ του ιδίου και του Πούτιν, η οποία ήταν αισθητή κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους στην Άνκορατζ της Αλάσκας. «Το είδατε όταν κατέβηκε από το αεροπλάνο του και κατέβηκα από το δικό μου, υπάρχει μια ζεστασιά που δεν μπορείτε να καταλάβετε, υπάρχει μια καλή αίσθηση… και αυτό είναι καλό, δεν είναι κακό», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

BREAKING NEWS: @POTUS discusses meeting with European leaders at the White House for Ukraine-Russia peace talks | @FoxNews pic.twitter.com/NmxxDIuwzo — FOX & Friends (@foxandfriends) August 19, 2025

Ερωτηθείς για το χθεσινό τηλεφώνημα μεταξύ του ιδίου και του Πούτιν, το οποίο έλαβε χώρα, ενώ επτά Ευρωπαίοι ηγέτες και ο Πρόεδρος της Ουκρανίας βρίσκονταν στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ είπε ότι δεν μίλησε με τον Ρώσο μπροστά στους άλλους ηγέτες, επειδή θεώρησε ότι «θα ήταν ασέβεια» προς τον Πούτιν.

«Δεν το έκανα μπροστά τους, σκέφτηκα ότι θα ήταν ασέβεια προς τον πρόεδρο Πούτιν, ξέρετε ότι δεν θα το έκανα αυτό, επειδή δεν έχουν τις πιο θερμές σχέσεις και στην πραγματικότητα ο πρόεδρος Πούτιν δεν θα μιλούσε με ανθρώπους από την Ευρώπη. Εννοώ, αυτό ήταν μέρος του προβλήματος», πρόσθεσε ο πρόεδρος.