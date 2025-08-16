Λίγο πριν αναχωρήσει από την Αλάσκα, με το Air Force One για την πτήση της επιστροφής του στην Ουάσιγκτον, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, πραγματοποίησε δηλώσεις στο -φίλα προσκείμενο- Fox News, σε αίθουσα του Άνκορατζ, αναφερόμενος κυρίως στα όσα ειπώθηκαν στο από κοινού «πηγαδάκι», που είχε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, στα λεπτά που ακολούθησαν κατά την αποχώρηση των δύο ανδρών από το πόντιουμ μετά την ολοκλήρωση της συνέντευξης Τύπου. Στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News, ο Τραμπ εξέφρασε την πεποίθηση πως θα προετοιμαστεί μια συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι για διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

«Όντως είχα την ευκαιρία και βρέθηκα μόνος με τον Πούτιν. Τον συνάντησα κατ’ ιδίαν μετά τις κοινές μας δηλώσεις και είχαμε λίγο χρόνο να μιλήσουμε. Πιστεύω πως κι εκείνος θέλει να τελειώσει ο πόλεμος. Έχουμε μια ιδιαίτερα καλή σχέση, είχαμε μια ειλικρινή συζήτηση. Διαπραγματευτήκαμε πολλά ζητήματα κατά την διάρκεια της συνάντησης. Η συζήτηση δεν έχει τελειώσει. Για μένα πήρε 10 στα 10 η συζήτηση μας με τον πρόεδρο Πούτιν. Είναι στο χέρι της Ουκρανίας να τελειώσει θετικά αυτή η κατ’ αρχήν συμφωνία. Οι ΗΠΑ θα δρομολογήσουν μια νέα συνάντηση αυτή τη φορά μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι. Αυτή τη φορά μπορεί να συμμετάσχω κι εγώ…», τόνισε μεταξύ άλλων, ο Αμερικανός πρόεδρος, ξεκαθαρίζοντας στη συνέχεια ότι η επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία εξαρτάται πλέον από τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Τώρα, εξαρτάται πραγματικά από τον πρόεδρο Ζελένσκι να την ολοκληρώσει. Και θα έλεγα επίσης ότι οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να εμπλακούν λίγο. Αλλά εξαρτάται από τον πρόεδρο Ζελένσκι. Και αν το επιθυμούν, θα είμαι στην επόμενη συνάντηση», είπε ο Τραμπ στον δημοσιογράφο του Fox News Σον Χάνιτι.

Ερωτηθείς εάν είχε κάποια συμβουλή να δώσει στον Ζελένσκι, ο Τραμπ απάντησε: «Πρέπει να επιτευχθεί συμφωνία. Ναι. Κοιτάξτε, η Ρωσία είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη, και αυτοί δεν είναι. Είναι σπουδαίοι στρατιώτες».

Παράλληλα, σύμφωνα με τα λόγια του Τραμπ, ο Ρώσος πρόεδρος, στη μικρή χρονικά αυτή συζήτηση που είχαν, έπλεξε το εγκώμιο των ΗΠΑ, όπως και του ίδιου, λέγοντας: «Ο Βλαντίμιρ μου είπε ότι δεν έχει δει ποτέ κανέναν να κάνει τόσα πολλά, τόσο γρήγορα. Μου είπε ότι η χώρα σας είναι καυτή σαν πιστόλι. Και πριν από ένα χρόνο νόμιζε ότι ήταν νεκρή»…

Τι δήλωσε για τους δασμούς

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν χρειάζεται να εξετάσει στην παρούσα φάση το ζήτημα της επιβολής δασμών σε χώρες που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο, αλλά ενδεχομένως να χρειαστεί να το κάνει «σε δύο ή τρεις εβδομάδες».

«Λοιπόν, λόγω όσων συνέβησαν σήμερα, νομίζω πως δεν χρειάζεται να το σκεφτώ αυτό», είπε ο Τραμπ στον δημοσιογράφο του Fox News Σον Χάνιτι, μετά τη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα.

«Τώρα, ενδέχεται να χρειαστεί να το σκεφτώ σε δύο ή τρεις εβδομάδες, αλλά δεν χρειάζεται να το σκεφτούμε αυτό τώρα. Θεωρώ πως η συνάντηση πήγε πολύ καλά», είπε ο Τραμπ.

Το «πηγαδάκι» Τραμπ-Πούτιν μετά τις κοινές δηλώσεις τους

Kremlin: Negotiations in Anchorage have ended. pic.twitter.com/xPH3EY5NpY — Clash Report (@clashreport) August 15, 2025

Η τελευταία ανάρτηση του Ντ. Τραμπ στο Truth Social

«Δεν υπάρχει συμφωνία μέχρι να υπάρξει συμφωνία. Θα τηλεφωνήσω στο ΝΑΤΟ σε λίγο και φυσικά θα τηλεφωνήσω στον πρόεδρο Ζελένσκι για να τους πω για τη σημερινή μας συνάντηση (σ.σ εννοεί με τον Πούτιν). Εξαρτάται τελικά απ’ αυτούς», έγραψε στην κοινή του φωτογραφία με τον Πούτιν.