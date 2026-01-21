Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα η ομιλία του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο Νταβός της Ελβετίας, όπου πραγματοποιείται το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ.

«Θα απευθυνθώ σε φίλους, αλλά και σε κάποιους εχθρούς μέσα στην αίθουσα», ξεκίνησε ο Τραμπ, σημειώνοντας ότι την Τρίτη, 20 Ιανουαρίου, συμπληρώθηκε ένας χρόνος από την έναρξη της προεδρίας του.

Αρχικά, ανέφερε ότι «Αγαπώ την Ευρώπη, αλλά δεν βαδίζει προς τη σωστή κατεύθυνση» και συνέχισε, δηλώνοντας ότι «οι ΗΠΑ είναι η μοναδική μεγάλη δύναμη, η οποία είναι σε θέση να προστατεύσει την Γροιλανδία».

Παρακολουθήστε live :

«Θέλω απευθείας διαπραγματεύσεις για να αποκτήσω την Γροιλανδία»

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι επιδιώκει άμεσες διαπραγματεύσεις για την απόκτηση της Γροιλανδίας.

Τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ στην ομιλία του πως πως μόνο οι ΗΠΑ μπορούν να προστατεύσουν τη Γροιλανδία, «να την αναπτύξουν και να την βελτιώσουν και να την κάνουν έτσι ώστε να είναι καλή για την Ευρώπη και ασφαλής για την Ευρώπη, και καλή για εμάς».

«Στο Β Παγκόσμιο Πόλεμο εμείς σώσαμε την Γροιλανδία από τα να πέσει στα «τρίτα» χέρια. Πολεμήσαμε εκεί που η Δανία δεν μπορούσε να κάνει το παραμικρό. Σώσαμε αυτό το υπέροχο μεγάλο κομμάτι πάγου», σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, κάνοντας μια ιστορική αναδρομή.

Στην συνέχεια προσέθεσε ότι «Μετά τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο μάλλον ως ηλίθιοι επιστρέψαμε την Γροιλανδία στη Δανία. Και σήμερα είναι οι ίδιοι αγνώμονες που δεν θα μας επιτρέπουν να είμαστε εκεί…Η Γροιλανδία αυτή η τεράστια σχεδόν ακατοίκητη και ανεκμετάλλευτη έκταση είναι εδώ και χρόνια ανυπεράσπιστη απέναντι στην Κίνα και την Ρωσία».

«Δεν θέλουμε την Γροιλανδία για τις σπάνιες γαίες. Μόνο για την Παγκόσμια Ασφάλεια στο Βόρειο ημισφαίριο, για την δική μας ασφάλεια αλλά και για την δυτική ασφάλεια συνολικά. Το 2019 η Δανία είχε δηλώσει πως θα δώσει σημαντικά κεφάλαια για την άμυνα. Έχει δώσει μόλις το 1%» τόνισε ο Τραμπ.

Το ξακάθαρο μήνυμα Τραμπ προς τους Ευρωπαίους

«Σας παρέχουμε τα πιο προηγμένα οπλικά συστήματα του κόσμου – πλέον και σε πολύ μικρότερους χρόνους – και θέλουμε απλά ένα κομμάτι πάγου. Έχετε επιλογή να πείτε ναι και θα σας είμαστε υπόχρεοι και να πείτε όχι και θα το θυμόμαστε».

«Δεν θα χρησιμοποιήσουμε βία για να πάρουμε τη Γροιλανδία»

Διαβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί βία για να αποκτήσει τη Γροιλανδία. «Πιθανότατα δεν θα πάρουμε τίποτα, εκτός αν αποφασίσω να χρησιμοποιήσω υπερβολική δύναμη και βία, οπότε θα είμαστε, ειλικρινά, ασταμάτητοι», δήλωσε ο Τραμπ. «Αλλά δεν θα το κάνω αυτό. Εντάξει. Τώρα όλοι λένε, ωραία, καλά». «Αυτή είναι πιθανώς η πιο σημαντική δήλωση που έκανα, επειδή οι άνθρωποι πίστευαν ότι θα χρησιμοποιήσω βία. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσω βία. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω βία. Δεν θα χρησιμοποιήσω βία».

«Θέλουμε αυτό το κομμάτι γης για να χτίσουμε τον πυρήνα του Golden Dome»

«Το μόνο που ζητάμε από την Δανία είναι αυτό το κομμάτι γης στο οποίο θα χτίσουμε τον πυρήνα του Golden Dome. Εμείς χτίσαμε και το Iron Dome στο Ισραήλ και έχω πει δεκάδες φορές στον «Μπίμπι»σταμάτα να παίρνεις τα εύσημα για κάτι που εμείς με δική μας τεχνολογία φτιάξαμε!!!» είπε ο Τραμπ.

Ο έλεγχος της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ «δεν θα αποτελούσε απειλή για το ΝΑΤΟ»

«Η κατάκτηση της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ δεν θα αποτελούσε απειλή για το ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Αυτό θα ενίσχυε σημαντικά την ασφάλεια ολόκληρης της συμμαχίας, της συμμαχίας του ΝΑΤΟ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζονται πολύ άδικα από το ΝΑΤΟ», συμπλήρωσε.

«Δεν θα υπήρχε το ΝΑΤΟ αν δεν είχα εμπλακεί»