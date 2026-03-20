Με νέα ανάρτηση του στο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες πλησιάζουν πολύ κοντά στην επίτευξη των στόχων τους όσον αφορά το Ιράν, καθώς εξετάζουν τη σταδιακή ολοκλήρωση των μεγάλων στρατιωτικών τους επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή. Αναφορικά με τα Στενά του Ορμούζ, τόνισε πως θα πρέπει να φυλάσσονται και να αστυνομεύονται, όπου είναι απαραίτητο, από τα άλλα έθνη που τα χρησιμοποιούν. Συμπλήρωσε δε πως, εάν ζητηθεί, οι ΗΠΑ θα βοηθήσουν αυτές τις χώρες στις προσπάθειές τους, αν και κάτι τέτοιο δεν θα έπρεπε να είναι απαραίτητο μόλις εξαλειφθεί οριστικά η ιρανική απειλή.

Στην ανάρτησή του στο Truth Social o Αμερικανός πρόεδρος έγραψε:

«Πλησιάζουμε πολύ κοντά στην επίτευξη των στόχων μας, καθώς εξετάζουμε το ενδεχόμενο να περιορίσουμε τις μεγάλες στρατιωτικές μας επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή όσον αφορά το τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν:

(1) Να αποδυναμώσουμε πλήρως τις πυραυλικές δυνατότητες του Ιράν, τους εκτοξευτές και οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με αυτούς.

(2) Να καταστρέψουμε την αμυντική βιομηχανική βάση του Ιράν.

(3) Να εξαλείψουμε το Πολεμικό Ναυτικό και την Πολεμική Αεροπορία του, συμπεριλαμβανομένων των αντιαεροπορικών όπλων.

(4) Να μην επιτρέψουμε ποτέ στο Ιράν να πλησιάσει έστω και λίγο την πυρηνική ικανότητα, και να βρισκόμαστε πάντα σε θέση ώστε οι ΗΠΑ να μπορούν να αντιδράσουν γρήγορα και δυναμικά σε μια τέτοια κατάσταση, αν αυτή συμβεί.

(5) Να προστατεύσουμε, στο υψηλότερο επίπεδο, τους συμμάχους μας στη Μέση Ανατολή, μεταξύ των οποίων το Ισραήλ, τη Σαουδικής Αραβίας, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και άλλων.

Τα Στενά του Ορμούζ θα πρέπει να φυλάσσονται και να ελέγχονται, όπως απαιτείται, από άλλα έθνη που το χρησιμοποιούν — οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν τα χρησιμοποιούν! Εάν μας ζητηθεί, θα βοηθήσουμε αυτές τις χώρες στις προσπάθειές τους στο Ορμούζ, αλλά αυτό δεν θα πρέπει να είναι απαραίτητο μόλις εξαλειφθεί η απειλή του Ιράν. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι θα είναι μια εύκολη στρατιωτική επιχείρηση για αυτές.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ»

Τραμπ: «Δεν θέλω εκεχειρία με το Ιράν, νομίζω ότι κερδίσαμε τον πόλεμο»

Νωρίτερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σε άλλες δηλώσεις του, κατά την αναχώρησή του από τον Λευκό Οίκο, εμφανίστηκε βέβαιος για την έκβαση της σύγκρουσης με το Ιράν, απορρίπτοντας το ενδεχόμενο εκεχειρίας.

Συγκεκριμένα κατά την αναχώρησή του από τον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «έχουν νικήσει», υποστηρίζοντας πως οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν εξουδετερώσει το ναυτικό, την αεροπορία και τα αντιαεροπορικά συστήματα της Τεχεράνης.

Trump on Iran: I don’t want to do a ceasefire. You don’t do a ceasefire when you’re literally obliterating the other side. pic.twitter.com/qU3J5lUJ9I — Clash Report (@clashreport) March 20, 2026

Επίσης ο Ντόναλντ Τραμπ δεν παρέλειψε να ασκήσει κριτική και προς το Ηνωμένο Βασίλειο, κάνοντας λόγο για καθυστερημένη αντίδραση του Λονδίνου.