Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχασε την ευκαιρία να «την πει» στον Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, όταν ο υπουργός Υγείας των ΗΠΑ φτερνίστηκε δίπλα του, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Οβάλ Γραφείο.

Ενώ απαντούσε σε μια ερώτηση σχετικά με τα συνταγογραφούμενα φάρμακα, τη ροή του λόγου του Αμερικανού προέδρου διέκοψε το φτέρνισμα του RFK. Τότε, ο Ντόναλντ Τραμπ σταμάτησε να μιλά, γύρισε προς τον υπουργό Υγείας των ΗΠΑ και του είπε: «Ο Θεός να σε έχει καλά, Μπόμπι. Ελπίζω να μην κόλλησα COVID».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά, ήταν επίσης παρών στη συνέντευξη Τύπου. Και ο Ντόναλντ Τραμπ στράφηκε προς τον υπεύθυνο συνταγογράφησης και είπε: «Έχει Paxlovid, δώστε μου ένα Paxlovid αμέσως!», αναφερόμενος στο αντιιικό φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία των συμπτωμάτων της COVID-19