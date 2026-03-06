Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε το βράδυ της Παρασκευής ότι ολοκλήρωσε μια «πολύ καλή συνάντηση» με τους επικεφαλής των μεγαλύτερων αμυντικών βιομηχανιών της χώρας, οι οποίες συμφώνησαν να αυξήσουν την παραγωγή ορισμένων κατευθυνόμενων πυρομαχικών ακριβείας.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου στο Truth Social, οι εταιρείες συμφώνησαν να τετραπλασιάσουν την παραγωγή τους. Ο Τραμπ θα συναντηθεί εκ νέου με τους προέδρους-διευθύνοντες συμβούλους των εταιρειών αυτών σε δύο μήνες.

Η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου

«Μόλις ολοκληρώσαμε μια πολύ καλή συνάντηση με τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής αμυντικού εξοπλισμού των ΗΠΑ, όπου συζητήσαμε την παραγωγή και τα χρονοδιαγράμματα παραγωγής.

Συμφώνησαν να τετραπλασιάσουν την παραγωγή των όπλων «Εξαιρετικής Κλάσης», καθώς θέλουμε να φτάσουμε, το συντομότερο δυνατό, στα υψηλότερα επίπεδα ποσότητας.

Η επέκταση ξεκίνησε τρεις μήνες πριν από τη συνάντηση και τα εργοστάσια και η παραγωγή πολλών από αυτά τα όπλα βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Έχουμε μια σχεδόν απεριόριστη προμήθεια πυρομαχικών μεσαίας και ανώτερης μεσαίας ποιότητας, τα οποία χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, στο Ιράν και πρόσφατα χρησιμοποιήσαμε στη Βενεζουέλα.

Ανεξάρτητα από αυτό, ωστόσο, έχουμε επίσης αυξήσει τις παραγγελίες σε αυτά τα επίπεδα. Οι εταιρείες που εκπροσωπήθηκαν ήταν οι διευθύνοντες σύμβουλοι των BAE Systems, Boeing, Honeywell Aerospace, L3Harris Missile Solutions, Lockheed Martin, Northrop Grumman και Raytheon. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με μια άλλη συνάντηση που έχει προγραμματιστεί σε δύο μήνες. Πολιτείες από όλη τη χώρα υποβάλλουν προσφορές για αυτά τα νέα εργοστάσια».

