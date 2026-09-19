Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με τη Δανία για τη Γροιλανδία, βάσει της οποίας οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν σημαντική στρατιωτική παρουσία στο νησί της Αρκτικής, ενώ παράλληλα θα απαγορεύεται σε αντιπάλους των ΗΠΑ να δημιουργήσουν εκεί δικές τους βάσεις.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ αναφέρει ότι κανένας εχθρός των ΗΠΑ δεν θα μπορεί να πραγματοποιήσει επενδύσεις ευαίσθητου χαρακτήρα στη Γροιλανδία χωρίς την έγκριση της Ουάσινγκτον, υπογραμμίζοντας πως η συμφωνία δεν έχει ημερομηνία λήξης.

«Συνεργαστήκαμε με εκπροσώπους της Δανίας και της Γροιλανδίας ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι ΗΠΑ θα έχουν για πάντα κάθε δυνατότητα να κάνουν ό,τι απαιτείται στη Γροιλανδία προκειμένου να διαφυλάξουν και να υπερασπιστούν την ασφάλεια της Γροιλανδίας, καθώς και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής», έγραψε ο Τραμπ.

«Στο εξής, κανείς αντίπαλος των ΗΠΑ δεν θα μπορέσει ουδέποτε να έχει βάση στη Γροιλανδία, να έχει στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία ή να πραγματοποιήσει επενδύσεις ευαίσθητου χαρακτήρα στη Γροιλανδία, χωρίς τη ρητή γραπτή έγκρισή μας», δήλωσε ο Τραμπ.