Σε μια κομβική ανακοίνωση προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, γνωστοποιώντας την επίτευξη ενεργειακής συμφωνίας με την ηγεσία της Βενεζουέλας. Βάσει των όρων που διαμορφώθηκαν, η αμερικανική πλευρά αποκτά τον πλειοψηφικό έλεγχο στην άντληση και διαχείριση επιβεβαιωμένων κοιτασμάτων, που αγγίζουν τα 65 δισεκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου.

«Η μεγαλύτερη συμφωνία στην ιστορία»

Μέσω τοποθέτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για μία αδιανόητου μεγέθους συμφωνία, ισχυριζόμενος πως με αυτό το deal οι Ηνωμένες Πολιτείες υπερδιπλασιάζουν τα πετρελαϊκά τους διαθέσιμα.

Όπως διευκρίνισε, οι διαπραγματεύσεις διεξήχθησαν σε στενή επαφή με την υπηρεσιακή πρόεδρο Ντέλσι Ροδρίγκες, με τη συμμετοχή και ιδιωτικών επιχειρηματικών ομίλων.

Η πίεση στα αμερικανικά αποθέματα και η διεθνής συγκυρία

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο που η Βενεζουέλα κατέχει τα ηνία παγκοσμίως σε επιβεβαιωμένα αποθέματα (ξεπερνώντας τα 303 δισ. βαρέλια), ενώ την ίδια στιγμή τα στρατηγικά αποθέματα των ΗΠΑ έχουν διολισθήσει στα χαμηλότερα επίπεδα από τα τέλη του 1982.

Η αμερικανική διοίκηση επιχειρεί να αναχαιτίσει τις ελλείψεις και τις υψηλές τιμές στην αγορά, οι οποίες τροφοδοτήθηκαν από τις πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή.

Οικονομικό όφελος και πολιτικό υπόβαθρο

Κατά τον Τραμπ, η συγκεκριμένη εξέλιξη θα επιφέρει άμεση και μακροπρόθεσμη αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων για τους Αμερικανούς καταναλωτές, διαβεβαιώνοντας παράλληλα πως η συμφωνία δεν επιβαρύνει οικονομικά τους φορολογούμενους. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την πρόθεση της Ουάσιγκτον να επιταχύνει την εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου της χώρας, στον απόηχο των ραγδαίων πολιτικών εξελίξεων και της απομάκρυνσης του Νικολάς Μαδούρο το καλοκαίρι.