Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε την Τρίτη στη δημοσιότητα ένα έγγραφο που ο Λευκός Οίκος παρουσίασε ως συμφωνία για την τεχνητή νοημοσύνη. Σύμφωνα με τον ίδιο, το κείμενο είχε υπογραφεί από τον ίδιο και κορυφαία στελέχη μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών, τα οποία είχαν συμμετάσχει σε συνάντηση στην Ουάσινγκτον.

Το μονοσέλιδο κείμενο αναρτήθηκε από τον Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social, ενώ ο ίδιος είχε προηγουμένως χαρακτηρίσει τη συμφωνία «ηθικά δεσμευτική». Το έγγραφο προβλέπει ένα πλαίσιο τεσσάρων επιπέδων ελέγχου για τις εταιρείες που αναπτύσσουν τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης.

Μεταξύ άλλων, προβλέπονται:

Ανεξάρτητοι εξωτερικοί έλεγχοι: Οι εταιρείες καλούνται να συνεργάζονται με εξωτερικούς ελεγκτές ή αξιολογητές, οι οποίοι θα εξετάζουν ανεξάρτητα κατά πόσο τα συστήματα ελέγχου και παρακολούθησης της τεχνητής νοημοσύνης λειτουργούν σύμφωνα με τον σχεδιασμό τους.

Οι εταιρείες καλούνται να συνεργάζονται με εξωτερικούς ελεγκτές ή αξιολογητές, οι οποίοι θα εξετάζουν ανεξάρτητα κατά πόσο τα συστήματα ελέγχου και παρακολούθησης της τεχνητής νοημοσύνης λειτουργούν σύμφωνα με τον σχεδιασμό τους. Εποπτεία από ανεξάρτητη επιτροπή: Προτείνεται η δημιουργία ανεξάρτητης επιτροπής στο διοικητικό συμβούλιο κάθε εταιρείας, η οποία θα επιβλέπει τους σχετικούς ελέγχους και θα λαμβάνει αναφορές τόσο από εσωτερικούς όσο και από εξωτερικούς ελεγκτές.

Προτείνεται η δημιουργία ανεξάρτητης επιτροπής στο διοικητικό συμβούλιο κάθε εταιρείας, η οποία θα επιβλέπει τους σχετικούς ελέγχους και θα λαμβάνει αναφορές τόσο από εσωτερικούς όσο και από εξωτερικούς ελεγκτές. Εσωτερικοί έλεγχοι κατά την ανάπτυξη των μοντέλων: Οι εταιρείες καλούνται να πραγματοποιούν εσωτερικές αξιολογήσεις κατά την εκπαίδευση και ανάπτυξη των μοντέλων, με έμφαση σε τομείς όπως η κυβερνοασφάλεια, η βιοασφάλεια και οι χημικές απειλές. Στόχος είναι να διασφαλίζεται ότι τα μοντέλα δεν αποκτούν πρόσβαση σε τεχνικά συστήματα ή δεν τα επηρεάζουν με μη προβλεπόμενους τρόπους.

Οι εταιρείες καλούνται να πραγματοποιούν εσωτερικές αξιολογήσεις κατά την εκπαίδευση και ανάπτυξη των μοντέλων, με έμφαση σε τομείς όπως η κυβερνοασφάλεια, η βιοασφάλεια και οι χημικές απειλές. Στόχος είναι να διασφαλίζεται ότι τα μοντέλα δεν αποκτούν πρόσβαση σε τεχνικά συστήματα ή δεν τα επηρεάζουν με μη προβλεπόμενους τρόπους. Εσωτερική ομάδα παρακολούθησης: Προβλέπεται επίσης η λειτουργία ειδικής ομάδας μέσα στις εταιρείες, η οποία θα ελέγχει ότι οι μηχανισμοί ελέγχου, παρακολούθησης και ανίχνευσης λειτουργούν όπως προβλέπεται.

Το έγγραφο φέρει τις υπογραφές του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και των επικεφαλής των Google, Anthropic, Meta, OpenAI, X και NVIDIA.

Μετά τη συνάντηση, ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε στους δημοσιογράφους για τη δημιουργία της συγκεκριμένης επιτροπής, η οποία, όπως ανέφερε, θα έχει ως στόχο την εποπτεία του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι ίδιες οι εταιρείες έχουν ήδη προχωρήσει σε σημαντικό βαθμό αυτορρύθμισης.

«Πιστεύω ότι βλέπουμε έναν πολύ υψηλό βαθμό αυτορρύθμισης και οι ηγέτες της τεχνητής νοημοσύνης το κατανοούν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ ανέφερε ακόμη ότι στο μέλλον ενδέχεται να εξεταστεί η ενσωμάτωση των συγκεκριμένων πρακτικών σε νόμους ή κανονισμούς. Όπως είπε, ανεξάρτητα από το αν κάτι τέτοιο καταστεί υποχρεωτικό, οι εταιρείες θεωρούν κρίσιμη την εφαρμογή των ελέγχων για την ασφάλεια της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης.

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι εταιρείες που συμμετέχουν στη συμφωνία θα πραγματοποιούν τακτικές συναντήσεις, με σκοπό τη διαμόρφωση κοινών προτύπων και βέλτιστων πρακτικών που θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ασφάλειας των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.