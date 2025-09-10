Οι διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ και της Ινδίας συνεχίζονται για να «ρυθμιστεί το ζήτημα των εμπορικών φραγμών μεταξύ των δύο χωρών», διαβεβαίωσε χθες Τρίτη ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social.

«Είμαι βέβαιος ότι δεν θα δυσκολευτούμε να φθάσουμε σε ευνοϊκή κατάληξη για τις δύο σπουδαίες χώρες μας», πρόσθεσε αναγγέλλοντας πως θα συνομιλήσει με τον «πολύ καλό φίλο» του ινδουιστή εθνικιστή πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι «τις επόμενες εβδομάδες»· η Ουάσινγκτον επιβάλλει σήμερα επιπρόσθετους δασμούς 50% σε κατηγορίες ινδικών προϊόντων που εισάγονται στην αμερικανική αγορά, εξαιτίας των ινδικών αγορών ρωσικού πετρελαίου.