Δραματικές είναι οι εξελίξεις στη Βενεζουέλα. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, έκανε γνωστό μέσω του Truth Social ότι ο πρόεδρος της χώρας έχει συλληφθεί.

Παράλληλα γνωστοποίησε πως ο Nικολάς Μαδούρο βρισκόταν μαζί με τη σύζυγό του και αμφότεροι μεταφέρθηκαν εκτός χώρας, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τον τόπο κράτησής τους ή τις συνθήκες της επιχείρησης.

Συγκεκριμένα έγραψε στο Truth Social:

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής πραγματοποίησαν με επιτυχία μια μεγάλης κλίμακας επίθεση εναντίον της Βενεζουέλας και του ηγέτη της, Προέδρου Νικολάου Μαδούρο, ο οποίος, μαζί με τη σύζυγό του, συνελήφθη και μεταφέρθηκε αεροπορικώς εκτός της χώρας. Η επιχείρηση αυτή πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τις αμερικανικές αρχές επιβολής του νόμου. Λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν. Σήμερα στις 11 π.μ. θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη Τύπου στο Mar-a-Lago. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!»

Λίγο αργότερα, αμερικανοί αξιωματούχοι στο τηλεοπτικό δίκτυο CBS News ότι «ο πρόεδρος της Βενεζουέλας αιχμαλωτίστηκε σήμερα από κομάντος της Δύναμης Δέλτα (Delta Force), μονάδας ειδικών αποστολών του αμερικανικού στρατού».

Στην πρωτοσέλιδη ανάρτηση των New York Times, η εφημερίδα αφού αναφέρει τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ μέσω του λογαριασμού του στο Truth Social επισημαίνει:

«Εάν ισχύουν όλα όσα δήλωσε ο Προέδρος Τραμπ τότε κατά το Σύνταγμα της Βενεζουέλας ο η εξουσία θα περάσει στην Αντιπρόεδρο του Νικολά Μαδούρο, Ντέλσι Ροντρίγκες, η οποία είναι υπεύθυνη για την οικονομική πολιτική. Ωστόσο, βρισκόμαστε σε αχαρτογράφητα νερά και δεν είναι σαφές ποιος θα αναλάβει τελικά την εξουσία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν αναγνωρίσει τον Μαδούρο ως νόμιμο πρόεδρο, ενώ η αντιπολίτευση της Βενεζουέλας υποστηρίζει ότι ο νόμιμος πρόεδρος είναι ο εξόριστος πολιτικός Εντμούντο Γκονζάλες.

Σε μια σύντομη τηλεφωνική συνέντευξη με την εφημερίδα The Times, ο Πρόεδρος Τραμπ θριαμβολόγησε για την επιτυχία της αποστολής για τη σύλληψη του Μαδούρο. «Πολύ καλός σχεδιασμός και πολλοί εξαιρετικοί στρατιώτες και εξαιρετικοί άνθρωποι», δήλωσε ο Τραμπ. «Ήταν μια λαμπρή επιχείρηση, στην πραγματικότητα».

Όταν ρωτήθηκε αν είχε ζητήσει την έγκριση του Κογκρέσου για την επιχείρηση ή τι θα ακολουθήσει για τη Βενεζουέλα, ο Τραμπ απάντησε ότι θα αναφερθεί σε αυτά τα θέματα κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που θα δώσει το πρωί στο Mar-a-Lago».

Ένα ιστορικό προηγούμενο

Η γαλλική Monde έρχεται να φρεσκάρει τη μνήμη μας και να μας θυμήσει τι συνέβη πριν από μερικές δεκαετίες σε μια άλλη αμερικανική επιχείρηση στη Λατινική Αμερική όπου σημειώθηκε και εκεί σύλληψη του επικεφαλής του Παναμά.

Και σε εκείνη τη περίπτωση, το σκηνικό αφορούσε τη καταπολέμηση ναρκωτικών.

«Στις 20 Δεκεμβρίου 1989, η κυβέρνηση του προέδρου Τζορτζ Μπους του πρεσβύτερου , ξεκίνησε την επιχείρηση «Just Cause» με σκοπό την εισβολή στον Παναμά και την ανατροπή του στρατιωτικού ηγέτη Μανουέλ Νοριέγκα.

Ο Μανουέλ Νοριέγκα συνελήφθη στις 3 Ιανουαρίου 1990 και εκδόθηκε στη Φλόριντα, όπου πέρασε πάνω από δύο δεκαετίες σε φυλακή των Ηνωμένων Πολιτειών με την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών. Στη συνέχεια, φυλακίστηκε για δύο χρόνια στη Γαλλία για ξέπλυμα χρήματος, πριν εκδοθεί στον Παναμά τον Δεκέμβριο του 2011 για να εκτίσει τρεις ποινές φυλάκισης των 20 ετών η καθεμία για την εξαφάνιση πολιτικών αντιπάλων του. Πέθανε το 2017».

Δείτε επίσης: