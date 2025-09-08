Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ περιορίστηκε χθες Κυριακή στον ευφημισμό πως «δεν είναι ευτυχής» μετά τη μεγαλύτερη επιδρομή του πολέμου που εξαπέλυσε με drones και πυραύλους η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, σκοτώνοντας τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους και προκαλώντας πυρκαγιές στην έδρα της κυβέρνησης στην πρωτεύουσα Κίεβο.

«Δεν είμαι ευτυχής. Δεν είμαι ευτυχής με την κατάσταση στο σύνολό της», επέμεινε ο Τραμπ κατά την επιστροφή του στην πρωτεύουσα από τη Νέα Υόρκη όταν δημοσιογράφοι του απηύθυναν ερωτήματα για την επιδρομή.

Σημείωσε ακόμη πως αναμένει Ευρωπαίους ηγέτες στην Ουάσινγκτον σήμερα και αύριο Τρίτη για συνομιλίες σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, χωρίς να ξεκαθαρίσει ποιους.

Επανέλαβε επίσης πως πρόκειται να μιλήσει με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν «σύντομα», κάτι που είχε πει αρχικά την περασμένη Πέμπτη.