Κλιμακώνεται επικίνδυνα η κατάσταση μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας με ένα νέο πολεμικό μέτωπο να είναι προ των πυλών.

Με αφορμή και πρόσχημα τα ναρκωτικά, αλλά με πραγματική αιτία τα μεγάλα συμφέροντα, λόγω του άφθονου πετρελαίου που διαθέτει η χώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ πάτησε το «κουμπί του πολέμου».

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος προανήγγειλε ότι οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να πλήξουν στόχους μέσα στο έδαφος της Βενεζουέλας «πολύ σύντομα», μεταφέροντας τον πόλεμο κατά των ναρκωτικών από τη θάλασσα στη στεριά και φέρνοντας την περιοχή ένα βήμα πιο κοντά σε ανοιχτή σύγκρουση.

«Θα αρχίσουμε να κάνουμε αυτές τις επιθέσεις και στην ξηρά», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου.

«Ξέρουμε πού ζουν. Ξέρουμε πού ζουν οι κακοί, και θα αρχίσουμε πολύ σύντομα», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ εξετάζει εδώ και εβδομάδες το ενδεχόμενο να στοχεύσει άτομα στη Βενεζουέλα, κάτι που θα σηματοδοτούσε μια σημαντική κλιμάκωση της εκστρατείας που μέχρι τώρα εστίαζε αποκλειστικά σε επιθέσεις εναντίον σκαφών που, σύμφωνα με αξιωματούχους, μεταφέρουν ναρκωτικά στις ΗΠΑ.

Τα σημερινά του σχόλια απηχούν όσα ανέφερε την Πέμπτη, όταν είπε σε μέλη των ενόπλων δυνάμεων, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξης για την Ημέρα των Ευχαριστιών, ότι οι προσπάθειες για επιθέσεις στην ξηρά θα ξεκινήσουν «πολύ σύντομα».

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε, επίσης, αναφερόμενος στις αντιδράσεις προκάλεσε ένα πλήγμα σε ένα ήδη χτυπημένο από αμερικανικά πυρά ταχύπλοο τον περασμένο Σεπτέμβριο, ότι ούτε ο ίδιος ούτε ο Χέγκσεθ γνώριζαν για αυτή την δεύτερη επίθεση εναντίον του σκάφους που υποψιάζονταν ότι μετέφερε ναρκωτικά, καθώς η κυβέρνηση συνεχίζει να υποστηρίζει ότι η εντολή δόθηκε από έναν ναύαρχο.

«Δεν γνώριζα για τη δεύτερη επίθεση. Δεν γνώριζα τίποτα για τους ανθρώπους. Δεν συμμετείχα και γνώριζα ότι κατέστρεψαν ένα σκάφος, αλλά θα έλεγα ότι πραγματοποίησαν μια επίθεση», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι ο Χέγκσεθ «ήταν ικανοποιημένος» με την επίθεση, αλλά «δεν γνώριζε για μια δεύτερη επίθεση, που είχε να κάνει με δύο άτομα» οι οποίοι φέρεται να είχαν επιζήσει από το πρώτο χτύπημα και εξουδετερώθηκαν με το δεύτερο.

Ο Χέγκσεθ επανέλαβε αυτά τα σχόλια, λέγοντας στους δημοσιογράφους στη συνεδρίαση ότι «παρακολούθησε την πρώτη επίθεση ζωντανά», αλλά στη συνέχεια «προχώρησε στην επόμενη συνεδρίασή του».

Είπε ότι «δεν είδε προσωπικά επιζώντες», αλλά ότι υποστήριξε την απόφαση του ναυάρχου Φρανκ Μ. «Μιτς» Μπράντλεϊ, διοικητή της Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων των ΗΠΑ, ο οποίος, σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, έδωσε την εντολή για τη δεύτερη επίθεση.

Χέγκσεθ: Οι επιθέσεις μόλις ξεκίνησαν

Ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε την Τρίτη (2/12) ότι οι επιθέσεις εναντίον ναρκωτικών σκαφών που μεταφέρουν ναρκωτικά στην Καραϊβική «μόλις ξεκίνησαν», επιμένοντας ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει την επίθεση παρά τις αυξανόμενες ανησυχίες στο Καπιτώλιο.

«Μόλις αρχίσαμε να χτυπάμε τα σκάφη και να βυθίζουμε τους ναρκοτρομοκράτες στον βυθό του ωκεανού», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, όπου καθόταν δίπλα στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. «Βγάζουμε τα γάντια».

Ισχυρή αμερικανική στρατιωτική παρουσία

Τους τελευταίους μήνες, οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει μια από τις ισχυρότερες στρατιωτικές δυνάμεις στην Καραϊβική, επισήμως για την καταπολέμηση των καρτέλ ναρκωτικών. Η δύναμη περιλαμβάνει και το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο του κόσμου, το USS Gerald R. Ford.

Αμερικανικά μαχητικά έχουν πλήξει πάνω από 20 σκάφη που φέρονται να μετέφεραν ναρκωτικά σε Καραϊβική και Ειρηνικό, με απολογισμό τουλάχιστον 83 νεκρούς.

Το Σάββατο (29/11), ο Τραμπ δήλωσε ότι ο εναέριος χώρος της Βενεζουέλας είναι «κλειστός στο σύνολό του», προκαλώντας ακύρωση πτήσεων από τουλάχιστον έξι αεροπορικές εταιρείες. Ο Μαδούρο αντέδρασε άμεσα ανακαλώντας τις άδειες λειτουργίας τους στη χώρα.

Ο πρόεδρος Τραμπ προειδοποιεί τις χώρες που διακινούν ναρκωτικά προς τις Ηνωμένες Πολιτείες με ανάληψη στρατιωτικής δράσης

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε σήμερα τις χώρες που διακινούν ναρκωτικά προς τις ΗΠΑ με ανάληψη στρατιωτικής δράσης.

«Όποιος το κάνει αυτό (σ.σ. διακινεί ναρκωτικά) και πουλάει στη χώρα μας, ενδέχεται να δεχθεί επίθεση», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στον Λευκό Οίκο, έχοντας αναφερθεί λίγο νωρίτερα στη διακίνηση κοκαΐνης από την Κολομβία.

Την Κυριακή, η Βενεζουέλα κατήγγειλε πως οι ΗΠΑ προετοιμάζουν επίθεση με στόχο την ανατροπή του προέδρου Μαδούρο και την αρπαγή των τεράστιων πετρελαϊκών αποθεμάτων της χώρας.

Με δεδηλωμένο στόχο την καταπολέμηση των καρτέλ ναρκωτικών, οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει εδώ και μήνες στην Καραϊβική ισχυρή στρατιωτική δύναμη, συμπεριλαμβανομένου του μεγαλύτερου και πιο προηγμένου αεροπλανοφόρου στον κόσμο (USS Gerald R. Ford).

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν εξαπολύσει αεροπορικές επιθέσεις σε Καραϊβική και Ειρηνικό εναντίον σκαφών που φέρονται να διακινούσαν ναρκωτικά. Μέχρι σήμερα έχουν καταστραφεί περισσότερα από 20 σκάφη, με απολογισμό τουλάχιστον 83 νεκρούς.