Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Παρασκευή ότι τα Στενά του Ορμούζ θα «ανοίξουν» πλήρως και μάλιστα «αρκετά σύντομα», είτε με τη είτε χωρίς τη συνεργασία του Ιράν, το οποίο έχει επιβάλει πολύ αυστηρούς περιορισμούς σε αυτή τη θαλάσσια οδό με κρίσιμη σημασία για το παγκόσμιο εμπόριο αφότου εξαπολύθηκε ο αμερικανοϊσραηλινός πόλεμος εναντίον του την 28η Φεβρουαρίου.
«Θα ανοίξουμε τον Κόλπο -ή το στενό, όπως το λένε- με αυτούς ή χωρίς αυτούς», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφερόμενος στους Ιρανούς.
«Θα γίνει αρκετά γρήγορα· αν δεν γίνει, θα το τελειώσουμε με τον έναν ή τον άλλο τρόπο», πρόσθεσε σιβυλλικά ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απευθύνθηκε σε δημοσιογράφους προτού επιβιβαστεί στο προεδρικό αεροσκάφος για να μεταβεί στη Βιρτζίνια.
Τα Στενά του Ορμούζ «θα ανοίξουν αυτόματα» καθώς το Ιράν «δεν θα βγάλει χρήματα αλλιώς», επέμεινε.
NOW – Trump says “one way or the other” the Iran War is “going well,” and he will not allow Iran to toll the Strait of Hormuz: “We’re not gonna let that happen.” pic.twitter.com/1dEdb9F9A1
— Disclose.tv (@disclosetv) April 10, 2026
Έφτασε στο Πακιστάν η αντιπροσωπεία του Ιράν
Η ιρανική αντιπροσωπεία, της οποίας ηγείται ο ισχυρός πρόεδρος του κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, έφτασε στο Ισλαμαμπάντ, στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, όπου έχουν προγραμματιστεί ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετέδωσε το βράδυ της Παρασκευής η κρατική τηλεόραση.
Ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί μετέχει επίσης στην αντιπροσωπεία, διευκρινίζει το τηλεοπτικό δίκτυο στον ιστότοπό του, επαναλαμβάνοντας παράλληλα τη θέση σύμφωνα με την οποία οι συνομιλίες θα ξεκινήσουν μόνο εάν η Ουάσινγκτον δεχτεί “τις προϋποθέσεις του Ιράν”.
Pakistan’s Deputy PM Ishaq Dar and Field Marshal Asim Munir received the Iranian delegation at Nur Khan Airbase. 🇵🇰🇮🇷 #Pakistan #Iran #Diplomacy #Iran #امن_کا_سفیر_پاکستان pic.twitter.com/LW6fo3vQpi
— Syed Ali Abbas (@smalinaqvi05) April 10, 2026
Ο Γαλιμπάφ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι απαιτεί εκεχειρία στον Λίβανο και την αποδέσμευση των περιουσιακών στοιχείων της χώρας του πριν από οποιαδήποτε συζήτηση.
Στην αντιπροσωπεία μετέχουν επίσης υψηλόβαθμοι πολιτικοί, στρατιωτικοί και οικονομικοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων ο γραμματέας του Συμβουλίου Άμυνας Αλί Ακμπάρ Αχμαντιάν, ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας του Ιράν Αμπντολνασέρ Χεματί και αρκετά μέλη του κοινοβουλίου, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.
Οι διαπραγματεύσεις, υπό τη μεσολάβηση του Πακιστάν, αναμένεται να ξεκινήσουν αύριο και αποσκοπούν στην επίτευξη μιας διαρκούς διευθέτησης της σύγκρουσης που διαρκεί έξι εβδομάδες. Της αμερικανικής αντιπροσωπείας θα ηγηθεί ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς.
Ήχησαν σειρήνες στο βόρειο Ισραήλ
Σειρήνες προειδοποίησης για ρουκέτες ηχούν στην πόλη Σαφέντ του βόρειου Ισραήλ.
Την ίδια ώρα η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι βομβάρδισε ισραηλινές στρατιωτικές θέσεις σε δύο πόλεις στο νότιο Λίβανο και συγκεκριμένα στην Μπιγιάδα, η οποία απέχει μόλις οκτώ χιλιόμετρα από την Τύρο και στη Σαμάα.
Rocket alerts for Safed, Northern Israel
🇮🇱🇱🇧‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️ pic.twitter.com/7AatMvfH2R
— WW3 Monitor (@WW3_Monitor) April 10, 2026
🚨💥Interception of missiles launched from Lebanon towards #Safed & the fall of others in open areas – Israeli media#Hezbollah #Lebanon @sputnik_ar pic.twitter.com/5XXmrkobfL
— ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) April 10, 2026
Γκαλιμπάφ: Έτοιμοι για συμφωνία αν οι ΗΠΑ αν αναγνωρίσουν τα δικαιώματα του Ιράν
Είμαστε έτοιμοι για συμφωνία αν οι ΗΠΑ αναγνωρίσουν τα δικαιώματα του Ιράν, δήλωσε σύμφωνα με ιρανικά κρατικά ΜΜΕ, ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη έχει «καλή θέληση αλλά δεν εμπιστεύεται τις ΗΠΑ».
Axios: Οι ΗΠΑ ζήτησαν από το Ισραήλ να «παύσει» τις επιθέσεις εναντίον της Χεζμπολάχ
Η κυβέρνηση του Λιβάνου και η κυβέρνηση Τραμπ ζήτησαν από το Ισραήλ να κάνει μια «παύση» στις επιθέσεις του εναντίον της Χεζμπολάχ πριν από την έναρξη των άμεσων διαπραγματεύσεων μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου την επόμενη εβδομάδα, ανέφερε ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios την Παρασκευή, επικαλούμενος δύο πηγές.
Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με την είδηση.
Λίβανος και Ισραήλ συμφώνησαν να πραγματοποιήσουν την πρώτη συνάντησή τους την Τρίτη του Πάσχα στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ
Λίβανος και Ισραήλ συμφώνησαν να πραγματοποιήσουν την πρώτη συνάντησή τους την Τρίτη του Πάσχα στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, για να συζητήσουν την ανακοίνωση εκεχειρίας και να θέσουν την ημερομηνία έναρξης των ειρηνευτικών συνομιλιών, μετέδωσε το Reuters.
Οι διαπραγματεύσεις του Σαββάτου αναμένεται να περιλαμβάνουν τόσο έμμεσες όσο και άμεσες συνομιλίες
Οι διαπραγματεύσεις υψηλού διακυβεύματος που θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο στο Ισλαμαμπάντ μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν αναμένεται να είναι τόσο έμμεσες όσο και άμεσες, όπως δήλωσαν στο CNN ένας Αμερικανός αξιωματούχος και μια πηγή από το Πακιστάν.
Σύμφωνα με την τοπική πηγή, οι δύο πλευρές πιθανότατα θα συμφωνήσουν στην ημερήσια διάταξη των συνομιλιών μέσω Πακιστανών διαμεσολαβητών και στη συνέχεια αναμένεται να προχωρήσουν σε απευθείας συζητήσεις αργότερα την ίδια μέρα.
Οι προηγούμενοι γύροι συνομιλιών ήταν σε μεγάλο βαθμό έμμεσοι, μέσω μεσολαβητών από το Ομάν, αν και υπήρξαν κάποιες άμεσες επαφές κατά τη διάρκεια των πυρηνικών διαπραγματεύσεων την περασμένη άνοιξη.
Ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ, μέλος της αμερικανικής διαπραγματευτικής ομάδας, είχε επίσης άμεση επαφή με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, ο οποίος θα βρίσκεται στο Πακιστάν ως μέλος της ιρανικής αντιπροσωπείας.
Ισραήλ: Δεν θα συζητήσουμε θέματα εκεχειρίας με τη Χεζμπολάχ στις συνομιλίες της Τρίτης
Το Ισραήλ δήλωσε την Παρασκευή ότι δεν θα συζητήσει θέματα εκεχειρίας με τη Χεζμπολάχ κατά τη διάρκεια των συνομιλιών που θα πραγματοποιήσει με την κυβέρνηση του Λιβάνου την Τρίτη του Πάσχα στην Ουάσινγκτον.
Σε συνάντηση με τον Λιβανέζο ομόλογό του για την οργάνωση των συνομιλιών, ο Ισραηλινός πρέσβης Γιεχίελ Λάιτερ «αρνήθηκε να συζητήσει θέματα εκεχειρίας με την τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ», όπως ανέφερε σε δήλωση που εξέδωσε στη συνέχεια.
Την άφιξη της ιρανικής αντιπροσωπείας ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν
Την άφιξη της ιρανικής αντιπροσωπείας ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν, αναφέροντας ότι οι αξιωματούχοι έγιναν δεκτοί από τον υπουργό Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισχάκ Νταρ, και άλλους υψηλόβαθμους Πακιστανούς αξιωματούχους.
Το Πακιστάν δήλωσε ότι ελπίζει οι πλευρές να συνεργαστούν με εποικοδομητικό πνεύμα και επανέλαβε την επιθυμία του να «συνεχίσει να διευκολύνει τις πλευρές στην επίτευξη μίας μόνιμης και βιώσιμης λύσης στη σύγκρουση».
Arrival of the delegation of the Islamic Republic of Iran for Islamabad Talks pic.twitter.com/aJYU9cx5t2
— Ministry of Foreign Affairs – Pakistan (@ForeignOfficePk) April 10, 2026