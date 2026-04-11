Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Παρασκευή ότι τα Στενά του Ορμούζ θα «ανοίξουν» πλήρως και μάλιστα «αρκετά σύντομα», είτε με τη είτε χωρίς τη συνεργασία του Ιράν, το οποίο έχει επιβάλει πολύ αυστηρούς περιορισμούς σε αυτή τη θαλάσσια οδό με κρίσιμη σημασία για το παγκόσμιο εμπόριο αφότου εξαπολύθηκε ο αμερικανοϊσραηλινός πόλεμος εναντίον του την 28η Φεβρουαρίου.

«Θα ανοίξουμε τον Κόλπο -ή το στενό, όπως το λένε- με αυτούς ή χωρίς αυτούς», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφερόμενος στους Ιρανούς.

«Θα γίνει αρκετά γρήγορα· αν δεν γίνει, θα το τελειώσουμε με τον έναν ή τον άλλο τρόπο», πρόσθεσε σιβυλλικά ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απευθύνθηκε σε δημοσιογράφους προτού επιβιβαστεί στο προεδρικό αεροσκάφος για να μεταβεί στη Βιρτζίνια.

Τα Στενά του Ορμούζ «θα ανοίξουν αυτόματα» καθώς το Ιράν «δεν θα βγάλει χρήματα αλλιώς», επέμεινε.

NOW – Trump says "one way or the other" the Iran War is "going well," and he will not allow Iran to toll the Strait of Hormuz: "We're not gonna let that happen."

Έφτασε στο Πακιστάν η αντιπροσωπεία του Ιράν

Η ιρανική αντιπροσωπεία, της οποίας ηγείται ο ισχυρός πρόεδρος του κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, έφτασε στο Ισλαμαμπάντ, στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, όπου έχουν προγραμματιστεί ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετέδωσε το βράδυ της Παρασκευής η κρατική τηλεόραση.

Ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί μετέχει επίσης στην αντιπροσωπεία, διευκρινίζει το τηλεοπτικό δίκτυο στον ιστότοπό του, επαναλαμβάνοντας παράλληλα τη θέση σύμφωνα με την οποία οι συνομιλίες θα ξεκινήσουν μόνο εάν η Ουάσινγκτον δεχτεί “τις προϋποθέσεις του Ιράν”.

Ο Γαλιμπάφ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι απαιτεί εκεχειρία στον Λίβανο και την αποδέσμευση των περιουσιακών στοιχείων της χώρας του πριν από οποιαδήποτε συζήτηση.

Στην αντιπροσωπεία μετέχουν επίσης υψηλόβαθμοι πολιτικοί, στρατιωτικοί και οικονομικοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων ο γραμματέας του Συμβουλίου Άμυνας Αλί Ακμπάρ Αχμαντιάν, ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας του Ιράν Αμπντολνασέρ Χεματί και αρκετά μέλη του κοινοβουλίου, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Οι διαπραγματεύσεις, υπό τη μεσολάβηση του Πακιστάν, αναμένεται να ξεκινήσουν αύριο και αποσκοπούν στην επίτευξη μιας διαρκούς διευθέτησης της σύγκρουσης που διαρκεί έξι εβδομάδες. Της αμερικανικής αντιπροσωπείας θα ηγηθεί ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς.

