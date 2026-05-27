«Τα Στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά για όλους, καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους», ξεκαθάρισε σήμερα, Τετάρτη 27 Μαίου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ενώπιον δημοσιογράφων κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου του.

Ερωτηθείς εάν θα αποδεχόταν μια βραχυπρόθεσμη συμφωνία που θα επέτρεπε σε Ιράν και Ομάν να έχουν τη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ, ο Τραμπ απάντησε: «Όχι, θα είναι ανοιχτά για όλους».

«Πρόκειται για διεθνή ύδατα. Κανείς δεν πρόκειται να έχει τον έλεγχό τους. Θα τα επιβλέπουμε, αλλά κανείς δεν πρόκειται να έχει τον έλεγχο», συνέχισε ο Τραμπ. «Αυτό (το ζήτημα) περιλαμβάνεται στις διαπραγματεύσεις που κάνουμε», είπε.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, ο πρόεδρος Τραμπ υποστήριξε επίσης πως το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλήξει σε συμφωνία με τις ΗΠΑ, επισημαίνοντας όμως ότι οι αξιώσεις της Ουάσινγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη.

«Το Ιράν είναι πολύ πρόθυμο. Θέλουν πολύ να καταλήξουν σε συμφωνία. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν φτάσει εκεί… Δεν είμαστε ικανοποιημένοι, αλλά θα είμαστε (σ.σ. στο τέλος). Είτε θα είμαστε (ικανοποιημένοι) είτε θα πρέπει απλώς να τελειώσουμε τη δουλειά», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ ενώπιον δημοσιογράφων.

Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την ιρανική πλευρά εξέφρασε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. «Νομίζω πως έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος και κάποιο ενδιαφέρον», συμπληρώνοντας πως «θα δούμε τις επόμενες ώρες και ημέρες» εάν μπορεί να επιτευχθεί ουσιαστική πρόοδος.

Νωρίτερα ο Τραμπ ξεκαθάρισε στο PBS News πως οι ΗΠΑ δεν θα προσφέρουν στο Ιράν χαλάρωση κυρώσεων ως αντάλλαγμα για να παραδώσει η Τεχεράνη τα αποθέματα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού.

Το σχόλιο αυτό έγινε την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν προσπαθούν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης που μαστίζει τη Μέση Ανατολή τους τελευταίους τρεις μήνες.

«Όχι, όχι, καθόλου. Όχι άρση των κυρώσεων, όχι», δήλωσε ο Τραμπ στο PBS News κατά τη διάρκεια σύντομης τηλεφωνικής επικοινωνίας όταν ρωτήθηκε αν η τρέχουσα συμφωνία θα σήμαινε ότι το Ιράν θα παραχωρούσε το ουράνιο σε αντάλλαγμα για την άρση των κυρώσεων.

Παράλληλα, στο υπουργικό συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε, ο Τραμπ απείλησε εκ νέου την Τεχεράνη, λέγοντας «είτε θα καταλήξουμε, είτε θα τελειώσουμε τη δουλειά».

Η Ολίβια Γουέιλς, εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, δήλωσε σε δημοσιογράφους πως οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν προχωρούν ομαλά, συμπληρώνοντας πως ο πρόεδρος Τραμπ έχει ξεκαθαρίσει τις κόκκινες γραμμές του.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ/ΜΠΕ και PBSNews