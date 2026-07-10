O Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε σημαντικές ανακοινώσεις αναφορικά με το μέτωπο της αντιπαράθεσης με το Ιράν.

Πιο συγκεκριμένα ξεκαθάρισε ότι η διπλωματική συμφωνία για κατάπαυση του πυρός, η οποία βρισκόταν σε ισχύ από τον περασμένο Απρίλιο, θεωρείται πλέον και επίσημα παρελθόν.

Παρά την κατάρρευση της εκεχειρίας, η οποία δημιουργεί εκ νέου κλίμα ανησυχίας στη διεθνή κοινότητα, η Ουάσιγκτον αφήνει ένα παράθυρο επικοινωνίας ανοιχτό.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν μας ζήτησε να συνεχίσουμε “συνομιλίες”. Συμφωνήσαμε να το κάνουμε, αλλά οι ΗΠΑ τους ξεκαθάρισαν ότι η εκεχειρία ΤΕΛΕΙΩΣΕ!» δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ με ανάρτηση στο Truth Social.

Οι εχθροπραξίες επανήλθαν αυτή την εβδομάδα μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες αντάλλαξαν πλήγματα στη Μέση Ανατολή, τα πιο μεγάλης έκτασης μετά την υπογραφή στις 17 Ιουνίου ενός μνημονίου κατανόησης που επισημοποίησε την εκεχειρία του Απριλίου.

Την Τετάρτη, ο Τραμπ επιτέθηκε στους Ιρανούς ηγέτες, αποκαλώντας τους «αποβράσματα» και λέγοντας ότι δεν θέλει πλέον «να έχει καμία σχέση μαζί τους», ενώ ταυτόχρονα άφησε ανοιχτή την πόρτα για την ομάδα διαπραγματεύσεών του να συνεχίσει τις συνομιλίες.

Τη νύχτα μεταξύ Τετάρτης και Πέμπτης, οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν μια μαζική αεροπορική επιδρομή εναντίον του Ιράν, στοχεύοντας περίπου 90 στρατιωτικές εγκαταστάσεις σύμφωνα με τον στρατό.

Από την πλευρά της η Ισλαμική Δημοκρατία κατηγόρησε την Ουάσινγκτον ότι στοχεύει και πολιτικές υποδομές για να εμποδίσει πολίτες να παραστούν στην κηδεία του πρώην ανώτατου ηγέτη.

Γέφυρες και η σιδηροδρομική γραμμή μεταξύ Τεχεράνης και Μασχάντ, όπου ενταφιάστηκε ο Αλί Χαμενεΐ, χτυπήθηκαν, σύμφωνα με την Τεχεράνη.