Με ένα αυστηρό μήνυμα, μέσω της πλατφόρμας Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε τη θέση των ΗΠΑ σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη, διαψεύδοντας τις φήμες γύρω από τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή του Κόλπου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι η ιρανική πλευρά παρείχε επίσημες διαβεβαιώσεις πως δεν επιβάλλει κανενός είδους οικονομική επιβάρυνση στα διερχόμενα πλοία από τα Στενά του Ορμούζ, σπεύδοντας ωστόσο να στείλει μια σαφή προειδοποίηση, σε περίπτωση που τα δεδομένα αυτά αποδειχθούν αναληθή.

Το τελεσίγραφο για τις διαπραγματεύσεις

Σύμφωνα με τον Τραμπ, η Τεχεράνη διέψευσε κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για επιβολή διοδίων ή τελών ασφάλισης στα Στενά του Ορμούζ, χαρακτηρίζοντάς τα ως «κακόβουλα fake news».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατέστησε σαφές ότι η αμερικανική πλευρά δεν πρόκειται να ανεχθεί εμπαιγμούς:

«Εάν πρόκειται για ψευδείς πληροφορίες, οι διαπραγματεύσεις θα τερματιστούν αμέσως!»

Τι ισχύει με τα ιρανικά κεφάλαια

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ θέλησε να βάλει τέλος στην παραφιλολογία σχετικά με τη ροή χρήματος προς το Ιράν. Όπως υπογράμμισε, η Ουάσιγκτον δεν έχει προχωρήσει σε καμία αποδέσμευση μετρητών ούτε έχει παραχωρήσει οικονομική βοήθεια στην Τεχεράνη.

Αντίθετα, διευκρίνισε ότι τα δεσμευμένα κεφάλαια που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ θα αξιοποιηθούν με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο, ο οποίος θα ευνοήσει την αμερικανική εγχώρια παραγωγή.

Ανθρωπιστική βοήθεια με… αμερικανικό πρόσημο

Λόγω των σοβαρών ελλείψεων σε είδη πρώτης ανάγκης που αντιμετωπίζει ο πληθυσμός του Ιράν, οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να αποδεσμεύσουν ένα μέρος των χρημάτων αυτών, αλλά με αυστηρούς όρους.

Τα κεφάλαια θα κατευθυνθούν απευθείας σε Αμερικανούς αγρότες και κτηνοτρόφους για την αγορά βασικών αγαθών, όπως καλαμπόκι, σιτάρι και σόγια.

Με αυτόν τον τρόπο, η Ουάσιγκτον θα καλύψει τις επισιτιστικές ανάγκες του Ιράν, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι τα χρήματα θα επιστρέψουν αποκλειστικά στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου:

«Το Ιράν ενημέρωσε τις ΗΠΑ ότι, παρά τα όσα αναφέρονται σε κακόβουλες αναφορές των Fake News για το αντίθετο, “ΔΕΝ ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΙΡΑΝ ΔΙΟΔΙΑ, ΚΟΣΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ή ΑΛΛΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΣΤΑ ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΤΕΝΑ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥΖ”. Εάν πρόκειται για ψευδείς πληροφορίες, οι διαπραγματεύσεις θα τερματιστούν αμέσως!

»Επιπλέον, κανένα χρηματικό ποσό δεν έχει δοθεί στο Ιράν, ούτε έχει αποδεσμευτεί από τα κεφάλαιά τους προς αυτούς από τις ΗΠΑ. Θα αποδεσμεύσουμε ένα μέρος των χρημάτων τους, τα οποία ελέγχονται πλήρως από εμάς, προς τους Αγρότες και τους Κτηνοτρόφους μας, για την αγορά καλαμποκιού, σιταριού, σόγιας και άλλων προϊόντων. Υπάρχει απελπιστική ανάγκη για τρόφιμα στο Ιράν, και θα τα αγοράσουμε για λογαριασμό τους αποκλειστικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ»