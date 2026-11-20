Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την Παρασκευή ότι θα επιβάλλει “τεράστιες” οικονομικές ποινές στις αμερικανικές εταιρείες που κατασκευάζουν κέντρα δεδομένων στο εξωτερικό, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να καταλήξουν οι τεχνολογίες τους στα χέρια Κινέζων ανταγωνιστών.

“Θα αγωνιστούμε σθεναρά για τα κέντρα δεδομένων”, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο, την επομένη της επιστροφής του από το ταξίδι του στην Ασία και από τη συνάντησή του με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ. “Δεν θα επιτρέψουμε στα κέντρα δεδομένων να πάνε σε άλλες χώρες” καθώς υπάρχει κίνδυνος να εξυπηρετήσουν τα κινεζικά συμφέροντα, πρόσθεσε.

“Άφησαν να συμβεί αυτό με τα τσιπ (σ.σ. των υπολογιστών, στρατηγικής σημασίας στην κούρσα για την Τεχνητή Νοημοσύνη) και αυτό είχε πολύ κακές συνέπειες για τη χώρα μας”, είπε επίσης ο Τραμπ. Αρκετές μεγάλες αμερικανικές εταιρίες ανάπτυξης και λειτουργίας κέντρων δεδομένων κατασκευάζουν και λειτουργούν τέτοιες εγκαταστάσεις εκτός των ΗΠΑ, όπως η Equinix και η Digital Realty.

Ένα σκάνδαλο ξέσπασε πρόσφατα σε σχέση με τον αμερικανικό κολοσσό των ημιαγωγών Nvidia, του οποίου τσιπ τελευταίας τεχνολογίας για την Τεχνητή Νοημοσύνη κατέληξαν στην Κίνα παρά το αμερικανικό εμπάργκο.

Ο ιστορικός ηγέτης της Nvidia Τζένσεν Χουάνγκ παραιτήθηκε την περασμένη εβδομάδα μετά την αποκάλυψη εξωσυζυγικής σχέσης με μια Κινέζα ύποπτη από την αμερικανική υπηρεσία πληροφοριών για κατασκοπεία υπέρ του Πεκίνου. Η εταιρία που διηύθυνε η γυναίκα αυτή αγόραζε πολύ μεγάλες ποσότητες τσιπ της Nvidia, ορισμένα εκ των οποίων φέρεται να κατέληξαν στην Κίνα.

Ο Τραμπ μίλησε για “κυρώσεις” ή “τεράστιους φόρους” σε βάρος εταιριών που θα κατασκεύαζαν παρά ταύτα κέντρα δεδομένων εκτός των ΗΠΑ.

Καθώς τα κτιριακά αυτά συγκροτήματα αντιμετωπίζουν μια αυξανόμενη δυσαρέσκεια, κυρίως λόγω της πίεσης που ασκούν στις φυσικές και ενεργειακές πηγές, ο πρόεδρος των ΗΠΑ εκτίμησε επίσης ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε να συνεχίζουν να κατασκευάζονται στην αμερικανική επικράτεια.

Προέτρεψε τους πολέμιους των κέντρων δεδομένων να ζητήσουν να “πληρώσουν” οι φορείς ανάπτυξης και λειτουργίας κέντρων δεδομένων, οι οποίοι “έχουν πολλά χρήματα” διαπραγματευόμενοι συμφωνίες μαζί τους που θα ωφελήσουν οικονομικά τους κατοίκους.