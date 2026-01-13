Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ θα αναλάβουν «πολύ ισχυρή δράση» εάν η κυβέρνηση του Ιράν προβεί σε απαγχονισμούς διαδηλωτών, χωρίς όμως να υπεισέλθει σε περαιτέρω διευκρινίσεις.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο CBS News, ο Τραμπ κλήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες πως ένας 26χρονος Ιρανός διαδηλωτής θα οδηγηθεί στην κρεμάλα την Τετάρτη. «Δεν έχω ακούσει για αυτόν τον απαγχονισμό… Θα αναλάβουμε πολύ ισχυρή δράση, εάν κάνουν κάτι τέτοιο», προειδοποίησε.

Συγκεκριμένα στη συνέντευξή του στο CBS News, ο Πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι δεν γνώριζε για τις προγραμματισμένες εκτελέσεις του Ιράν, αλλά προειδοποίησε ότι αν η Τεχεράνη προχωρήσει σε απαγχονίσεις διαδηλωτών, οι ΗΠΑ θα ανταποκριθούν αποφασιστικά, λέγοντας: «Θα λάβουμε πολύ σκληρά μέτρα» και θέτοντας ως στόχο «τη νίκη».

🚨 TRUMP VOWS STRONG ACTION IF IRAN HANGS PROTESTERS In a CBS News interview, President Trump stated he was unaware of Iran’s planned executions but warned that if Tehran proceeds with hangings, the US would respond decisively, saying, “We will take very strong action” and… pic.twitter.com/KNC3rvDGlY — Heterodox Media (@HeterodoxMedia) January 13, 2026

«Ο τελικός στόχος είναι να κερδίσω. Μου αρέσει να κερδίζω…», ανέφερε χαρακτηριστικά για όσα συμβαίνουν στο Ιράν και τις μελλοντικές κινήσεις του.

Q: What is your endgame in Iran? Trump: The endgame is to win. I like winning… Source: CBS News pic.twitter.com/ADgVMQwLML — Clash Report (@clashreport) January 13, 2026

Μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ παρότρυνε τους Ιρανούς να συνεχίσουν τις διαδηλώσεις με στόχο την ανατροπή του καθεστώτος, υποσχόμενος πως «η βοήθεια είναι καθ’ οδόν». Ακολούθως όμως αρνήθηκε να διευκρινίσει τι εννοούσε και, όταν ρωτήθηκε από τον δημοσιογράφο, απάντησε: «Θα πρέπει να το ανακαλύψετε μόνοι σας».

CBS News’ Tony Dokoupil: “[You said] ‘Help is on the way [to the Iranian people]. What do you mean by that?” President Trump: “We’re not going to help Iran very much… Nobody’s been able to give us accurate numbers on how many people they’ve killed. But it looks like it could… pic.twitter.com/4ww0S0jEc5 — RedWave Press (@RedWave_Press) January 13, 2026

«[Είπατε] “Η βοήθεια είναι καθ’ οδόν [για τον ιρανικό λαό]. Τι εννοείτε με αυτό;» ρώτησε τον Ντ. Τραμπ, ο δημοσιογράφος του CBS News,Τόνι Ντοκούπιλ, για να λάβει την ακόλουθη απάντηση, από τον Αμερικανό πρόεδρο:

«Δεν θα βοηθήσουμε πολύ το Ιράν… Κανείς δεν μπόρεσε να μας δώσει ακριβή στοιχεία για τον αριθμό των ανθρώπων που έχουν σκοτώσει. Αλλά φαίνεται ότι θα μπορούσε να είναι ένας αρκετά σημαντικός αριθμός και αυτό θα τους δημιουργήσει πολλά προβλήματα».

«Λοιπόν, τώρα ακούσαμε ότι θα αρχίσουν να κρεμάνε διαδηλωτές, οπότε επιστρέφουμε στην ερώτηση: έχουν ξεπεράσει το όριο σας ή το όριο έχει μετακινηθεί;», επέμεινε ο Τόνι Ντοκούπιλ, με τον Τάμπ να του απαντά:

«Δεν έχω ακούσει για τις απαγχονίσεις, αλλά αν τους κρεμάσουν, θα δείτε κάποια πράγματα που… Θα λάβουμε πολύ αυστηρά μέτρα, αν κάνουν κάτι τέτοιο. Θα λάβουμε πολύ αυστηρά μέτρα. Όταν αρχίζουν να σκοτώνουν χιλιάδες ανθρώπους και τώρα μου μιλάτε για κρεμάσματα, θα δούμε πώς θα τους βγει αυτό. Δεν θα τους βγει σε καλό.»