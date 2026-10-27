Μία εβδομάδα πριν ανοίξουν οι κάλπες των ενδιάμεσων εκλογών, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών επανέφερε στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από την αξιοπιστία της εκλογικής διαδικασίας.

Πιο συγκεκριμένα με δημόσια τοποθέτησή του ξεκαθάρισε ότι προτίθεται να αναγνωρίσει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, θέτοντας ωστόσο ως απαράβατο όρο, τη διεξαγωγή μιας απολύτως «δίκαιης» αναμέτρησης.

Ειδικότερα ανέφερε ότι θα αποδεχτεί τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών αν η ψηφοφορία είναι «δίκαιη», σε μια ακόμη νύξη για περιπτώσεις εκλογικής νοθείας που δεν έχουν αποδειχθεί ποτέ.

Καθ’ οδόν προς το Τέξας για μια ακόμη προεκλογική συγκέντρωση, ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε ότι θα εργαστεί με τους Δημοκρατικούς αν οι Ρεπουμπλικάνοι χάσουν την πλειοψηφία τους στο Κογκρέσο, προειδοποιώντας ωστόσο παράλληλα ότι, ως πρόεδρος, διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει βέτο σε νομοθεσία.