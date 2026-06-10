«Θα χτυπήσουμε το Ιράν σκληρά σήμερα», προειδοποιήσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια δηλώσεων του σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.

Του Ντόναλντ Τραμπ του ζητήθηκε να διευκρινίσει τα προηγούμενα σχόλιά του, κατά τα οποία τόνισε ότι το Ιράν θα πρέπει να «πληρώσει το τίμημα» επειδή άργησε πολύ να καταλήξει σε συμφωνία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε πως «θα δούμε τι θα συμβεί, αλλά τους χτυπήσαμε δυνατά χθες και θα τους χτυπήσουμε ξανά δυνατά σήμερα… Και θα δούμε τι θα συμβεί με τη συμφωνία. Ήμασταν πολύ κοντά στη συμφωνία, αλλά συνεχίζουν να μας εκμεταλλεύονται, συνεχίζουν να νομίζουν πως είμαστε κορόιδα».

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αφού τόνισε ότι η κυβέρνησή του θα επιτεθεί στο Ιράν «πολύ σκληρά», προέτρεψε τους Ιρανούς ηγέτες να υπογράψουν συμφωνία με την Ουάσινγκτον.

«Θα πρέπει να υπογράψουν τη συμφωνία, είναι μια καλή συμφωνία», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους, λέγοντας ότι η πρόταση που βρίσκεται στο τραπέζι απαγορεύει στο Ιράν «να αποκτήσει πυρηνικά όπλα».

«Θέλουμε μια συμφωνία που να έχει νόημα, θέλουμε μια συμφωνία που να λειτουργεί», είπε ο Τραμπ.

Στη συνέχεια ρωτήθηκε αν αυτό σημαίνει ότι οι ΗΠΑ θα διεξάγουν νέα εκστρατεία βομβαρδισμών κατά της Τεχεράνης. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε πως «ναι, λοιπόν, με βάση το ελικόπτερο, υποθέτω ότι έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε αυτό».

Το ελικόπτερο Apache που κατέρριψαν οι Ιρανοί και πυροδότησε τον θυμό του Τραμπ

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Truth Social, σύμφωνα με την οποία επιβεβαιώνει ότι το Ιράν κατέρριψε το ελικόπτερο του αμερικανικού στρατού, Apache, στα Στενά του Ορμούζ, τη Δευτέρα 8 Ιουνίου.

Ειδικότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε στην δημοσίευσή του: «Μόλις ενημερώθηκα από τον Σπουδαίο Στρατό μας ότι χθες το βράδυ οι Ιρανοί κατέρριψαν ένα από τα εξαιρετικά εξελιγμένα ελικόπτερα Apache που διαθέτουμε, ενώ εκτελούσε περιπολία πάνω από τα Στενά του Ορμούζ. Στο συμβάν ενεπλάκησαν δύο πιλότοι, οι οποίοι είναι και οι δύο σώοι και αβλαβείς. Παρ’ όλα αυτά, οι Ηνωμένες Πολιτείες οφείλουν, εκ των πραγμάτων, να απαντήσουν σε αυτή την επίθεση. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα!».

Η ανάρτηση του Προέδρου των ΗΠΑ: