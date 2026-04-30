Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τετάρτη (29/4) ότι η κυβέρνησή του θα δημοσιοποιήσει σύντομα όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες διαθέτει στα αρχεία της για τα Αγνώστου Ταυτότητας Ιπτάμενα Αντικείμενα (UFO).

«Θα δώσουμε στη δημοσιότητα όσα περισσότερα μπορούμε στο άμεσο μέλλον. Νομίζω ότι κάποια από αυτά θα είναι αρκετά ενδιαφέροντα», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στο Οβάλ Γραφείο.

Σημειώνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποίησε συνάντηση με τα μέλη του πληρώματος της αποστολής Artemis II, η οποία πραγματοποίησε τον γύρο της Σελήνης στις αρχές Απριλίου.

Πιθανότητες για νέα αποστολή στη Σελήνη πριν από το τέλος της θητείας Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι πιστεύει στην πιθανότητα να στείλει ανθρώπους πίσω στη Σελήνη μέχρι το τέλος της θητείας του.

«Έχουμε πιθανότητες να φθάσουμε εκεί», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους, για να προσθέσει ότι «προτιμώ να μην το δηλώσω κατηγορηματικά, ωστόσο είμαστε μπροστά όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, επομένως έχουμε πιθανότητες».

JUST IN – President Trump says US has ‘a shot’ at crewed Moon landing before end of his presidency pic.twitter.com/1lMqrn5959 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) April 29, 2026

Σημειώνεται ότι η NASA εξετάζει μια προσσελήνωση το 2028 αλλά οι ειδικοί εκφράζουν ανησυχία για τυχόν νέες καθυστερήσεις, καθώς τα συστήματα προσσελήνωσης που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν βρίσκονται ακόμη στο στάδιο της ανάπτυξης.

Υπενθυμίζεται ότι η θητεία του Αμερικανού προέδρου λήγει στις αρχές του 2029.