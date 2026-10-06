Με μια ανάρτηση του στο Truth Social ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ υπόσχεται να δώσει σε όλους τους ενήλικες πολίτες της χώρας από 5.000 δολάρια, αν οι Ρεπουμπλικάνοι κερδίσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026. Ξεκαθαρίζει μάλιστα ότι ανυπομονεί να υπογράψει αυτές τις επιταγές.

«Αν οι Ρεπουμπλικάνοι κερδίσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026, θα δώσω σε όλους τους ενήλικες πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής 5.000 δολάρια. Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον που δείξατε για το θέμα αυτό και ανυπομονώ να υπογράψω αυτές τις επιταγές! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο από το Truth Social

If Republicans win the House of Representatives and the Senate in the 2026 Midterm Elections, I’m going to give all Adult Citizens in the United States of America, $5,000. Thank you for your attention to this matter, and I look forward to signing those checks! President DONALD J. TRUMP ( TS: Oct 5 2026, 6:00 PM ET )​​​​​​​​‍‌​​‌​​‌‌​‍‌‌‌​​​‌‌​‌‍‍​‌‍‌‌‌‌‌‍‍‍‍‍ — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) October 5, 2026

Ο Τραμπ υπέγραψε διάταγμα που επιτρέπει την αγορά αφορολόγητου «κόκκινου ντίζελ» από όλους

Παράλληλα ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε νέα παρέμβαση για να περιορίσει το κόστος των καυσίμων στις ΗΠΑ, καθώς υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που επιτρέπει προσωρινά τη διεύρυνση της πρόσβασης σε αφορολόγητο ντίζελ για όλους, δηλαδή τη χρήση του λεγόμενου «κόκκινου» diesel και σε οχήματα που κινούνται στους δρόμους, αναβάλλοντας παράλληλα την καταβολή του σχετικού ομοσπονδιακού φόρου έως το τέλος του 2026.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια στιγμή που η μέση τιμή του diesel παραμένει κοντά σε ιστορικά υψηλά, έχοντας φτάσει τα 6,32 δολάρια το γαλόνι (περίπου 1,49 ευρώ το λίτρο), μετά το ρεκόρ ανόδου των 6,53 δολαρίων (περίπου 1,54 ευρώ το λίτρο) στις 22 Σεπτεμβρίου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε το διάταγμα επί σκηνής, κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στη Νεμπράσκα, δηλώνοντας ότι η οδηγία καταργεί την απαίτηση χρήσης εκτός δρόμου και επιτρέπει σε οποιονδήποτε να αγοράζει αφορολόγητο λεγόμενο «κόκκινο ντίζελ».

Μάλιστα κάλεσε να του το πάει στο βάθρο την προσωπική βοηθό του Νάταλι Χαρπ, προτού πετάξει τον μαρκαδόρο με τον οποίο το υπέγραψε, στο πλήθος των οπαδών του που κραύγαζε το επώνυμό του.

Όπως είπε η απόφαση αυτή θα επιτρέψει «σε οποιονδήποτε να αγοράζει αφορολόγητο κόκκινο diesel» και υποστήριξε ότι το μέτρο θα συμβάλει στη μείωση όχι μόνο του κόστους μεταφορών αλλά και των τιμών στα τρόφιμα και σε άλλα αγαθά. Παράλληλα δήλωσε ότι ελπίζει το μέτρο να μη χρειαστεί να κρατήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, εκτιμώντας ότι οι τιμές θα συνεχίσουν να αποκλιμακώνονται.

Ο Αμερικανός πρόεδρος παραδέχτηκε πως δεν ξέρει και πολλά για το χρωματισμένο κόκκινο ντίζελ. «Δεν ξέρω τι είναι, αλλά δεν έχει σημασία, λένε πως είναι πολύ καλό», είπε χαριτολογώντας.

Η παρέμβαση αυτή έρχεται μετά την εκτόξευση των τιμών του diesel στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πριν από τον πόλεμο με το Ιράν, η μέση τιμή βρισκόταν περίπου στα 3,76 δολάρια το γαλόνι (περίπου 0,89 ευρώ το λίτρο), ενώ στις 22 Σεπτεμβρίου είχε φτάσει στο ιστορικό υψηλό των 6,53 δολαρίων το γαλόνι (περίπου 1,54 ευρώ το λίτρο). Τη Δευτέρα (5/10) η τιμή διαμορφωνόταν στα 6,32 δολάρια το γαλόνι (περίπου 1,49 ευρώ το λίτρο).

Τι είναι το «κόκκινο ντίζελ»

Το λεγόμενο red-dyed diesel είναι ουσιαστικά το ίδιο καύσιμο με το συμβατικό ντίζελ, αλλά χρωματίζεται κόκκινο ώστε να ξεχωρίζει επειδή απαλλάσσεται από τον ομοσπονδιακό φόρο όταν χρησιμοποιείται εκτός οδικού δικτύου, όπως για παράδειγμα σε αγροτικά μηχανήματα, κατασκευές και βιομηχανικές δραστηριότητες.

Με το νέο διάταγμα, η κυβέρνηση Τραμπ επιτρέπει προσωρινά τη χρήση του και στους αυτοκινητοδρόμους, ενώ αναβάλλει χωρίς τόκους ή πρόστιμα την καταβολή του ομοσπονδιακού φόρου που κανονικά επιβάλλεται όταν το καύσιμο χρησιμοποιείται σε οχήματα δρόμου. Το υπουργείο Οικονομικών καλείται μάλιστα να εξετάσει τρόπους ώστε οι αναβληθέντες φόροι να μην καταβληθούν τελικά.

Τραμπ: «Με δικά μου χρήματα ή μέσω MAGA οι διαφημίσεις ενόψει των εκλογών»

Παράλληλα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα (5/10) ότι προτίθεται να αναλάβει προσωπικά το κόστος των τηλεοπτικών διαφημίσεων ή να αξιοποιήσει πόρους που θα συγκεντρωθούν μέσω της πολιτικής επιτροπής MAGA.

Η δήλωση του Αμερικανού προέδρου έρχεται μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η προβολή τηλεοπτικών σποτ στις οποίες εμφανίζεται ο ίδιος και χρηματοδοτούνται από τους φορολογούμενους, λίγο πριν από τις βουλευτικές εκλογές του Νοεμβρίου.

Η ανάρτηση στο Truth Social

«Η Ριζοσπαστική Αριστερά είναι δυσαρεστημένη με το γεγονός ότι δημοσιεύω διαφημίσεις, τις οποίες θεωρώ θετική προώθηση για τις υπέροχες ΗΠΑ μας, και ότι τις πληρώνω με χρήματα των ΗΠΑ. Αυτό είναι κάτι αρκετά συνηθισμένο, αλλά, αντί να το κάνω αυτό –αν και τίποτα δεν θα τους ικανοποιήσει–, αποφάσισα να δημοσιεύσω, μεταξύ άλλων, τις πατριωτικές διαφημίσεις και να τις πληρώσω εγώ ο ίδιος, με χρήματα που συγκέντρωσα για τη MAGA, Inc. MAKE AMERICA GREAT AGAIN! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ», ανέφερε στην ανάρτησή του στο Truth Social.